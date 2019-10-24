Отношения Коли с папой: как Лукашенко воспитывает младшего сына

Сейчас Коле 15, он вырос под два метра, учится в девятом классе, носит модную прическу, а недавно раскритиковал вуз, в который его подумывал отправить отец, чем заставил Лукашенко публично признаться, что Коля в их семье — главный оппозиционер.





В попытке разобраться, как у главы государства получилось вырастить младшего сына таким своевольным, The Village Беларусь проследил эволюцию отношений старшего и младшего Лукашенко.









Лично кормил, одевал и укладывал Колю спать

О том, что у Лукашенко есть третий, «уникальный» сын мир узнал в 2007 году в контексте размышлений президента о преемнике. Год спустя он показал Колю камерам и признался, что у него с ним существует глубокая, практически материнская связь:





— А все банально — сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! <…> Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет — только я.





Позже Лукашенко поделился еще более интимными подробностями их взаимоотношений, которые позволяют предположить, что в отсутствии папы Коля тосковал:





— Так у меня судьба сложилась… Откровенно вам скажу, что если меня нет дома, он не спит, не ест, это вообще не ребенок. Вот он привязан, как хвост, и это уже не первый год. Я в зарубежную командировку вынужден его брать, потому что он не будет спать, он дойдет до изнеможения. Все, со мной в самолете он поспит, поест — он привязан, и он привязан к отцу — ну что, я его должен отпихивать, он что, мне мешает?





С тех пор Коля постоянно сопровождал папу во всех официальных поездках и мероприятиях в Беларуси и за рубежом: ездил по чернобыльским регионам, на Олимпиаду в Пекин, к Папе Римскому, участвовал в военных учениях, был самым молодым слушателем сессий Генассамблеи ООН, виделся с президентом США Бараком Обамой, президентом Венесуэлы Уго Чавесом, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, жал руку Жерару Депардье.

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Закалял сына жарой и холодом

«Когда Коле был год, я брал его за руку и отводил в парилку. Естественно, он жаловался и плакал. Зато теперь, когда ему четыре года, он может выдержать температуру около 100 градусов в парилке и 28 градусов в бассейне. Плюс, он выдерживает и ледяную ванну», — признался глава Беларуси вскоре после своего каминг-аута на тему внебрачного сына.





Приучал сына к физическому труду

Первое фото четырехлетнего Коли Лукашенко пресс-служба президента сделала в 2008 году — на нем ребенок помогает отцу ровнять цемент на субботнике в «Минск-Арене». После этого физический труд присутствовал в жизни Коли всегда: он регулярно помогал отцу убирать картошку, арбузы и дыни.





Коля разрешал себя гладить по голове только отцу

В 2009 году Лукашенко встречался с Папой Римским и взял с собой Колю, но на время официального разговора оставил сына ожидать в коридоре. Папа (Римский) захотел познакомиться с Колей лично и вызвал его с коридора. Позже Лукашенко рассказал о подробностях этой трогательной встречи:





— Заходит этот малыш… Как изменился этот человек, в возрасте, никогда не видевший детей! Смотрю, у него слезы на глазах, он Колю по головке гладит, а Коля не любит, вот от меня у него — по голове он не любит, когда его гладят, только отец может по голове его там, — и он, смотрю, съежился, и я ему говорю: „Терпи. Терпи“, — говорю. И этот Папа Римский забыл, что он Папа Римский, с этим малышом.









Ради сына поменял дату рождения

На самом деле, дата рождения Лукашенко-старшего так и осталась блуждающей. До 2009 года он принимал официальные поздравления 30 августа, но в июне того года вдруг заявил:





— Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже пятьдесят пять. Родились мы с ним в один день, 31 августа.





Тогда все подумали, что глава государства оговорился или, расчувствовавшись, не устоял перед соблазном добавить драмы в свою жизненную историю. Но год спустя 1 сентября дату рождения на официальном сайте президента привели в соответствие сказанному.





А Лукашенко объяснил, что мать на самом деле родила его на день позже. При этом паспорт он не поменял — в документах, которые в этом же году были поданы для регистрации Лукашенко в качестве кандидата в президенты в графе «дата рождения» значилось 30 августа.





Информацию на официальном сайте поменяли снова, и до 2017 года (как показывают данные сайта web.archive.org) глава государства считался родившимся 30 августа. В 2017 году официальная дата рождения президента опять перекочевала на день вперед.





Все бы ничего, но в августе этого года госпожа Ермошина предложила провести президентские выборы в 2020 году в день рождения Лукашенко, чем поставила страну перед сложным выбором: поменять дату рождения, поменять календарь, или объявлять день выборов официальным выходным днем, поскольку последнее воскресенье в августе 2020 года будет 30-м числом.





Отремонтировал для Коли деревенскую школу





Вопрос о том, куда пойдет учиться Коля, был одной из главных интриг 2010-2011 года. Несмотря на то, что сам Лукашенко несколько раз повторял, что его сын будет учиться в обычной школе, ходили слухи, что Колю отдадут в кадетский корпус.





Другим стало ясно, что Лукашенко, вероятнее всего, не лукавит еще в 2009 году, когда школу в Острошицком Городке отремонтировали на 3,2 миллиона долларов. Летом 2011 года, накануне линейки, ее апгрейдили еще раз: дополнили плавательным бассейном с двумя чашами.









Запрещал Коле интернет, но разрешал оружие

Страсть Коли к оружию камеры журналистов впервые зафиксировали в 2009 году, когда он во время встречи с Дмитрием Медведевым похвастался перед российским президентом своим золотым пистолетом.





Позже Лукашенко сказал, что оружию в качестве подарка сын рад больше всего:





— У моего малыша никогда не было принято, чтобы что-то чрезвычайное требовал от Деда Мороза. Может, суховато у меня с ним в семье. Но он, как все дети, хочет проснуться и под елочкой найти что-то. Самый ценный подарок сейчас для него — это оружие, — сказал Лукашенко, а потом подчеркнул, что речь идет не об игрушечном оружии, а о пневматическом.





Позже журналисты не раз отмечали, что во время официальных визитов пиджак Коли подозрительно торчит в районе пояса.





С интернетом у папы Коли и самого ребенка отношения складывались сложнее, чем с оружием. Когда Коле было шесть, Лукашенко говорил, что «6-летний пацаненок… дома мгновенно лезет в Интернет». Президент в свою очередь пытался навязать сыну книги, из-за чего у них постоянно случались скандалы.





Когда Коле было 12, Лукашенко рассказал, что запрещает сыну сидеть за компьютером больше часа в неделю. «Просит на две минуты зайти в интернет поискать информацию и потом час играет в World of Tanks», сказал он и добавил, что ревниво относится к интернету, потому что книга для него — это святое.





Кроме того, младшему Лукашенко запрещено пользоваться соцсетями:





— Никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента, особенно несовершеннолетнему, травмировать психику.





Однако недавно президенту стало ясно, что, несмотря на превентивные меры, интернет захватил Колю в свои сети:





— Завтракаем с малышом своим, 15 лет, спрашиваю: "Николай, а что такое DarkNet?" Он меня поразил: по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Если хочешь наркотики, оружие купить — это эта сеть. Я подумал: пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, знает лучше, чем я. Наверное, есть о чем подумать.





Хочется верить, что президент не станет решать проблему радикально — отключением интернета во всей стране.





Коля с детства перечил отцу

Показывать характер и даже устраивать отцу скандалы Коля начал рано. В 2009 году Лукашенко рассказал о случае, произошедшем во время одного официального визита:





«Я говорю: "Коля, сядь рядом, ну не надо на колени, это же официальные переговоры". Он тут устроил скандал: "Нет, я хочу с тобой на колени. Ты мой папа, я хочу с тобой на колени". Ну что тут скажешь, когда уже операторы сидят, журналисты, все - "Да ладно, сядь ты уже на колени"».





Похожая неловкая ситуация произошла в том же году во время встречи Лукашенко с Ющенко. Коля внезапно прервал речь украинского президента громким вопросом: «Папа, еще долго?».





Два года назад Коля Лукашенко раскритиковал решение отца перенести начало школьных занятий на 9 утра. «Ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет», сказал он.





И, наконец, буквально на прошлой неделе Лукашенко-старший признался, что Коля раскритиковал Академию управления и вообще он – главный оппозиционер в семье.





— Честно скажу, Академию управления он еще не воспринимает, он у меня главный оппозиционер в семье (…). Он критикует Академию, но может и прийти учиться, если поступит. Я говорю: тебя ж, может, еще и не возьмут.





Разрешил сыну попробовать алкоголь в 12 лет





Весной 2017 года камеры репортеров зафиксировали двенадцатилетнего Колю, поднимающего бокал (белого) вина за здоровье председателя КНР Си Цзиньпина.





Не раз публично признавался в чувствах к младшему сыну

Чаще всего Лукашенко называет своего младшего сына малышом и продолжает это делать даже сейчас, когда Коле уже исполнилось 15. Но временами президент использовал для выражения своих чувств и более лирические метафоры, например:





— Это уже, знаете, как, может, грубо скажу, как талисман мой, это мой крест, вот я его несу.





— Я ну до бешенства люблю детей. Это и старших касалось, и этого ребенка касается, это святое.









Коля ревновал папу к старшим братьям

В 2015 году во время «Молитвы за Беларусь» в храме-памятнике в честь Всех святых, на которой Лукашенко присутствовал со всеми сыновьями, Коля показал старшим братьям странный жест, который можно расценить как ревностное желание парня стоять рядом с отцом.









Папа Коли перечисляет половину своей зарплаты на счет сына

В 2015 году Лукашенко признался, что половину своей зарплаты отдает младшему сыну, а остальную часть хранит в левом ящике сверху:





— Я получаю заработную плату в беларуских рублях. Это легко проверить. Я написал заявление, чтобы половину моей зарплаты бухгалтерия перечисляла на открытый в сбербанке специальный счет младшего сына.





Как только ему исполнится 18 лет, он сможет получить эти деньги. Остальные деньги в конверте хранятся в кабинете загородной резиденции в левом ящике вверху. Я не знаю, сколько у меня там. Ну, может, 50 млн рублей (до деноминации - прим. БП) в ящике этом лежит.





До 12 лет Коля ходил с папой за руку

Переходный возраст у Коли начался в 11 лет: он стал более разборчив в выборе мероприятий и перестал сопровождать отца везде.





В 2016 году он пропустил несколько важных официальных мероприятий: майский визит Лукашенко в Казахстан и Узбекистан, Всебелорусское народное собрание, финал конкурса «Мисс Беларусь-2016» и даже празднование Дня Независимости, хотя раньше всегда принимал парад на трибуне вместе с главнокомандующим.





В сентябре 2016 года Лукашенко подтвердил: сын вырос не только ментально, но и физически — достиг критической отметки 172 см, и ходить с ним за руку стало технически сложно:





— Некоторые российские СМИ, удивительно провластные, озаботились Колей: вот нет с президентом Николая. Но он 172 сантиметра уже! Я его за руку уже водить не могу, это уже другой человек.



Коля самостоятельно ездил в электричке в Шклов, чтобы погулять «по местам боевой славы отца»





В августе 2017 года СМИ опубликовали фотографию Коли, сделанную пассажирами плацкартного вагона поезда «Адлер — Витебск». Лукашенко-младший возвращался из Могилева в Шклов, куда отправился, чтобы погулять «по местам боевой славы отца».





Как сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, до Могилева он добирался на электричке.









Лукашенко прослезился, слушая игру сына на рояле





Коля не раз поражал отца своими спортивными талантами. Например, в 2018 году его команда победила в хоккейном турнире «Олимпийские надежды», а сам он был признан лучшим бомбардиром; этот год принес Коле совместную с отцом победу в эстафете «Минской лыжни».





Но растрогать папу до слез 14-летнему сыну удалось только, сыграв перед ним на рояле.





Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт тогда сказала, что подготовка к этому событию была похожа на спецоперацию: Николай тайно «под видом экскурсий» уезжал на репетиции в Минск, а потом в Александрию.





Репетиции окончились публичным выступлением Коли в квартете с другими музыкантами на празднике «Александрия собирает друзей».