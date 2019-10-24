Кого из кандидатов лишили слова на ТВ?

Пресс-служба Объединенной гражданской партии сообщает о том, что 23 октября в эфире телеканала "Беларусь 3" не прозвучало телевыступление кандидата в депутаты по Ивьевскому избирательному округу № 54 от ОГП Ирины Давидович.





Вслед за кандидатами в депутаты Владимиром Непомнящих и Оксаной Юшкевич, это третий случай снятия с эфира выступлений кандидатов.





Как заявила пресс-секретарь партии ОГП Анна Красулина, кандидату не сообщили, что стало основанием снятия выступления с эфира.





«Никто нам не объясняет причин, кандидат просто ждет выступления и не видит. Вместо его появления показали рассказ о Каменецкой башни. Она обязательно будет обжаловать в суде, тогда, возможно, узнаем причину», - сказала Красулина.