Кого из кандидатов лишили слова на ТВ?
Только за три дня с эфира были сняты выступления трех кандидатов в депутаты. Более других страдают от цензуры выдвиженцы Объединенной гражданской партии.
Пресс-служба Объединенной гражданской партии сообщает о том, что 23 октября в эфире телеканала "Беларусь 3" не прозвучало телевыступление кандидата в депутаты по Ивьевскому избирательному округу № 54 от ОГП Ирины Давидович.
Вслед за кандидатами в депутаты Владимиром Непомнящих и Оксаной Юшкевич, это третий случай снятия с эфира выступлений кандидатов.
Как заявила пресс-секретарь партии ОГП Анна Красулина, кандидату не сообщили, что стало основанием снятия выступления с эфира.
«Никто нам не объясняет причин, кандидат просто ждет выступления и не видит. Вместо его появления показали рассказ о Каменецкой башни. Она обязательно будет обжаловать в суде, тогда, возможно, узнаем причину», - сказала Красулина.
Источник: spring96.org
12:58 24/10/2019
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