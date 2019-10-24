Cкандал! Кандидата "Европейской Беларуси" сняли с выборов

Об этом сайту Charter97.org сообщил Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата от «Европейской Беларуси».





Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк стала известной благодаря яркому выступлению на белорусском телевидении, в котором потребовала от Александра Лукашенко уйти.









Андрей Шарендо рассказал подробности снятия кандидата «Европейской Беларуси»:





- То что сейчас происходит с властями — это панический страх. Во-первых, они испугались того, что допустили в эфир видеообращение Полины Шарендо-Панасюк. Во-вторых, на наши агитационные пикеты за каждый из этих 4 дней приходили сотни людей, мы раздали на них около 10 тысяч листовок — поддержка была колоссальной.





Власти это увидели — и пошли на беспрецедентный шаг: по надуманным причинам сразу сняли с нас регистрацию в кандидаты. Видно, что приказ поступил сверху: незамедлительно снять, потому что мы для них — серьезная угроза.





Главное, к чему они «придрались» — это наше выступление по телевидению и наши пикеты. Больше всего их напугали слова Полины о том, что Лукашенко — диктатор, и в Беларуси нет справедливых выборов. Фактически нас и снимают за эти слова. Это просто смешно: более нелепой причины найти невозможно.









Еще вчера вечером, когда позвонили Полине и вызвали ее на комиссию, нам было известно, что у чиновников и милицейского начальства в Бресте, прошел большой «разнос» на тему: как они могли допустить выход в эфир выступление Полины Шарендо-Панасюк. Сегодня на заседании комиссии в глазах чиновников явно читался страх и непонимание — что делать дальше?





Видимо, они решили снять с себя всякую ответственность. Фамилии тех, кто принимал решения, нам известны: это Наумовец Тамара Владимировна, председатель окружной комиссии, и Капустина Людмила Георгиевна, заместитель председателя окружной комиссии.





Мы обжалуем это решение комиссии. По закону, Полина является кандидатом, и мы будем продолжать агитационную кампанию. Наши агитационные пикеты будут продолжаться — и мы всех на них приглашаем. Борьба продолжается!



