Мнение: в Евразийском союзе все договоры в пользу России
Документы Евразийского союза свидетельствуют об отсутствии экономического суверенитета Беларуси. Чиновники России просто перечеркивают название Республика Беларусь.
Методолог Владимир Мацкевич обратил внимание на несколько документов Евразийского союза, из которых следует, что товары из украинского железа и стали попали под ограничение Евразийского экономического союза и не могут экспортироваться в Беларусь, передает Белсат.
«Когда я начал интересоваться этим документом, он начал исчезать из Интернета. Удалось найти несколько копий. Похоже на то, что от нас скрывают документы, которые свидетельствуют о том, насколько далеко зашла торговля суверенитетом Беларуси. За красивыми словами белорусским чиновников скрывается отсутствие возможностей защищать экономическую независимость Беларуси. Все соглашения, подписанные с Россией, выгодный только ей», - рассказывает Мацкевич.
Продолжение разговора – в сюжете.
12:09 24/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение