Мнение: в Евразийском союзе все договоры в пользу России

Владимир Мацкевич обратил внимание на несколько документов Евразийского союза, из которых следует, что товары из украинского железа и стали попали под ограничение Евразийского экономического союза и не могут экспортироваться в Беларусь, передает Методологобратил внимание на несколько документов Евразийского союза, из которых следует, что товары из украинского железа и стали попали под ограничение Евразийского экономического союза и не могут экспортироваться в Беларусь, передает Белсат





«Когда я начал интересоваться этим документом, он начал исчезать из Интернета. Удалось найти несколько копий. Похоже на то, что от нас скрывают документы, которые свидетельствуют о том, насколько далеко зашла торговля суверенитетом Беларуси. За красивыми словами белорусским чиновников скрывается отсутствие возможностей защищать экономическую независимость Беларуси. Все соглашения, подписанные с Россией, выгодный только ей», - рассказывает Мацкевич.





Продолжение разговора – в сюжете.



