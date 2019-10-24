Чиновник недавно дал большое интервью «Лидской газете», в котором, в том числе, рассказал о своем отношении к белорусскому языку.





«В детстве разговаривал только по-белорусски, - признался Мицкевич. -Правда, образование в школе и в университете получал на русском языке, это наложило свой отпечаток. Да и сейчас по работе и в семье в основном использую русскую речь. Тем не менее белорусский язык знаю неплохо. И при желании за пару дней практики смогу перейти на белорусский.





А что касается творчества белорусских поэтов и прозаиков, то в первую очередь выделил бы Якуба Коласа (да и фамилия его от рождения Мицкевич). Когда учился в школе, наверное, как и все в то время, читал “На ростанях” Якуба Коласа.





Однако вспоминаю, что эта книга попалась мне на глаза дома, на этажерке. И я ее прочитал вне связи со школьной программой. Думаю, это хорошо, что мы изучали и изучаем в школе национальную литературу.





Великие белорусские прозаики и поэты являются частью достояния мировой культуры. Могу сказать, что я с удовольствием прочитал всего Короткевича».









Жена Валерия Мицкевича работает юристом.





«Мы познакомились и создали семью в студенческие годы, - говорит Мицкевич. -

У нас двое прекрасных, уже взрослых сыновей. Старший получил юридическое образование, но не стал работать по специальности, а связал себя с творчеством: пишет интересную музыку, великолепные стихи. Младший – экономист, финансист.





Чему мы детства учили сыновей? Мы много работали, были заняты. Поэтому специально ничему не учили. Просто старались, чтобы они стали хорошими людьми. И это у нас получилось».





Валерий Мицкевич, кстати, баллотируется в депутаты Палаты представителей. По одной из версий, он может сменить на посту председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко.