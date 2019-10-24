Лукашенко о знакомстве с Ельциным и Назарбаевым: Ну и бегал я за пивом поначалу
Глава Беларуси Александр Лукашенко накануне своего визита в Казахстан в интервью местному агентству "Хабар" рассказал о первой встрече с Нурсултаном Назарбаевым и оставленных впечатлениях.
слева направо: Аскар Акаев, Александр Лукашенко, Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, архивное фото
Лукашенко отметил, что он впервые встретился первым не с ним, а с ними, с "аксакалами"
- Что я там, сопливый. Мне еще 40 лет не было, я стал президентом. Я прихожу, а там аксакалы, понимаете? Нурсултан Назарбаев, Борис Николаевич Ельцин, Ниязов, Каримов. Слушайте, это величины! - сказал Лукашенко. - И мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном совсем "зеленые" руководители. Ну и что? За пивом бегал поначалу. Как в народе говорят, "молодой, побежишь за пивом", - рассказал Лукашенко.
Также он рассказал, что Назарбаев любил подшутить над ним, но всегда поддерживал.
«Мы деревенские хлопцы там были. Он с села, а я был в его селе,когда приехал в Алматы в первый раз. Я ему сказал, что хочу побывать в том селе, где ты родился. Я поехал в то село, посмотрел, где он жил. Поэтому мы деревенские и он чувствовал что-то родное, близкое, и всегда меня поддерживал», - цитирует Лукашенко ca-news.org
10:07 24/10/2019
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