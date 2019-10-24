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В Казахстане одобрили введение наказания родителей за «вовлечение» детей в акции протеста

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили предложение депутатов сената об административном наказании родителей за «вовлечение» несовершеннолетних в акции протеста, сообщают местные СМИ. В качестве наказания – штраф или арест до десяти суток.

В пояснении к данной норме приводятся случаи, когда предполагаемых участников несанкционированных протестных акций задерживали вместе с детьми: «имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинг вместе с несовершеннолетними детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних».

В частности предлагается, что «вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влечет за собой штраф в размере 100 МРП (252 500 тенге или около 650 долларов) либо административный арест на срок до десяти суток», - сообщают издания.
CA-news
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