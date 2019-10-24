Кто идет в депутаты от частного и государственного бизнеса

Редакция Office Life отобрала из списков индивидуальных предпринимателей и «самозанятых в мелком бизнесе» (ремесленники, репетиторы), а также топ-менеджеров государственных и частных компаний.





Интересно, что в столице статус кандидатов получили 12 ипэшников. Только один из них идет не от партии, а собрал подписи избирателей. Это Егор Канашонок, продюсер. Он выступает на сцене под псевдонимом Егор Канн. От регионов среди ИП также масса выдвиженцев партий, а через сбор подписей зарегистрировались единицы. Всего в нижнюю палату парламента выдвинуты 48 индивидуальных предпринимателей. Это примерно 8,4% от общего числа кандидатов. Некоторые ИП занимают также должности в компаниях. Есть случаи, когда они подрабатывают в госсекторе. В отдельных округах в парламент идут сразу по несколько ИП.









Топ-менеджеры, то есть управленцы, занимающие ключевые должности в компаниях (за исключением естественных монополий и замов по идеологии), представлены среди кандидатов в основном частным бизнесом. Сферы самые разные: от строительства до BTL (маркетинг). При этом частники, как правило, не используют трудовые коллективы для выдвижения. А для госкомпаний это нормальное явление. Но большинство и в частном, и в государственном секторе идут от партий. Всего выдвинуто 86 ключевых управленцев компаний. Из них около 68% работают в частных бизнесах.





Самозанятых в мелком бизнесе среди кандидатов очень мало. Это почти статистическая погрешность.







