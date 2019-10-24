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Анатолий Глаз дал совет могилевскому активисту на "трасянке"

Активист из Могилева Володар Цурпанов в последнее время активно ведет переписку с государственными органами Беларуси и депутатскими корпусами всех уровней, пишет mspring.online

Ещё и сделал это на самой ужасной «трясянке», которую вы когда-либо видели.


 Причина – в интеграционных мероприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства.

По мнению Цурпанова, Беларусь стоит перед явной опасностью утраты собственной независимости. В этом он поддерживает философа и публициста Владимира Мацкевича, который в последние несколько месяцев запустил акцию гражданского протеста против интеграции Беларуси и России «Свежы вецер».

Чтобы выяснить отношение депутатов Могилевского облсовета к угрозе потери суверенитета, Цурпанов в начале октября направил каждому из них запрос. В нем указывались признаки скорого поглощения Беларуси.

Могилевчанин через электронное обращение спросил у депутатов, «готовы ли они признать недееспособными все институты исполнительной власти в стране и объявить процедуру банкротства правительству и администрации президента».

Также Цурпанов задал вопрос о потенциальных последствиях:

— Готовы ли вы рассмотреть планы антикризисного управления хозяйством и экономикой Республики Беларусь для предотвращения недружественного поглощения нашего государства другим государством и введения внешнего управления, — написал в своем запросе активист.

Ярче всех проявил себя депутат Могоблсовета депутатов Анатолий Глаз

За один час он отправил Цурпанову аж три ответа. В каждом последующем он пытался исправить ошибки и формулировки, которые допустил. Но в итоге все получилось совсем печально – на ломаной «трясянке» депутат заявил Цурпанову, что «предательство он видит только в кармане активиста» и посоветовал ему спросить у стран Евросоюза «за что они продали свой суверенитет».

Впрочем, это только часть ответов. Наслаждайтесь:


Анатолий Глаз удивляет этой осенью не в первый раз. В сентябре он от лица организации ветеранов обратился в Могилевский горисполком с просьбой переименовать Подниколье в Парк Победы. Ещё раньше он предложил назвать площадку перед диагностическим центром площадью имени Петра Машерова.

Обе инициативы отклика у городских властей тогда не нашли.
Алесь Светлицкий
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