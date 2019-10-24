Лидер ОГП пожелал главе миссии ОБСЕ не дать себя одурачить





Почти два часа продлилась встреча представителей миссии в Объединенной гражданской партиии , причем разговор не закончили, договорились встретиться еще представители ОБСЕ торопились на следующую встречу. Обсудили политическую ситуацию в стране и первый этап избирательной кампании.





В первую очередь, белорусские участники встречи старались донести до гостей, что выборов как таковых в Беларуси нет: ни одна из кампаний, проведенных под руководством нынешнего председателя ЦИК Л. Ермошиной, не была признана БДИПЧ ОБСЕ честной и свободной, а ее результаты – легитимными. Учитывая, что с предыдущей кампании ничего не изменилось: ни одна из 32 рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ не выполнена, а у руля как страны, так и Центральной избирательной комиссии находятся все те же люди, говорить о каких-то надеждах на улучшения нет оснований.





Результаты формирования избирательных комиссий говорит сам за себя - из 174 представителей ОГП в комиссии включено только 4. Подробно остановились на процедуре формирования комиссий, когда странным образом из года в год одни и те же люди попадают вместе в одну комиссию, работают все в одном месте - при том, что выдвигаются как будто от разных организаций, и при этом представители местной администрации каким-то образом безошибочно "отбраковывают" всех представителей оппозиционных и независимых кандидатов.





Лидеры Объединенной гражданской партии рассказали также о том, что демократическая общественность Беларуси разработала законопроект с необходимыми для проведения честных выборов изменениями в избирательное законодательство. В нем было решено сконцентрироваться на тех рекомендациях БДИПЧ ОБСЕ, которые ведут к реальным качественным изменениям избирательного законодательства и, как следствие, к возвращению избирателям права выбора.









Это следующие предложения:





1. Формирование избирательных комиссий. Все участники избирательной кампании должны иметь право на включение их представителей во все избирательные комиссии.

2. Досрочное голосование. Оно должно быть ограничено, каждый, кто хочет проголосовать досрочно, должен документально подтвердить невозможность прийти на участок в основной день голосования.

3. Прозрачный, открытый, доступный подсчет голосов. Бюллетени должен считать один человек, показывая их содержимое всем наблюдател и представителям СМИ, чтобы ни у кого не было сомнений, за кого отдан каждый голос.





Этот законопроект подготовлен и согласован со всеми демократическими партиями и движениями еще в начале 2017 года, однако он так и не был принят к рассмотрению Палатой представителей, несмотря на то, что был разослан всем "депутатам" ПП НС по e-mail, плюс к тому многим депутатам его передали активисты оппозиции лично, используя депутатские приемы в регионах.





Лидеры ОГП рассказали о коллизии "назначенного депутата" - когда депутату от оппозиции выдается мандат, он назначается в парламент в декоративных целях - для международного сообщества, которое отмечает "прогресс в избирательном процессе", однако назначенного депутата потом так крепко берут в оборот, что он так и не становится реальным оппозиционным депутатом, превращаясь практически в такого же бесцветного и молчаливого, как остальные назначенные. Такая ситуация - с назначением депутата от оппозиции - не идет на пользу белорусской демократии, поскольку практически замораживает вопрос о честных выборах, без которых невозможно сдвинуть политическую ситуацию с места без угрозы серьезных общественных потрясений.





Тогда зачем участвовать? Во время встречи прозвучал ответ и на этот вопрос:





1. Поднимать важные для людей и страны темы — хотя бы во время 5-минутного выступления на ТВ, со страниц газет и на уличных пикетах, которые во период кампании разрешены, в отличие от остального времени тотальных запретов и репрессий.

2. Показать, что есть такие партии, которые выступают за реальную власть народа. Эта власть осуществляется через честные выборы и представительство всех граждан реально избранными депутатами в настоящем народном парламенте.

3. Рассказать о программах реформ, которые изменят ситуацию в стране и в жизни каждого гражданина. Они есть. И есть партии, которые готовы их осуществить.

4. Привлекать в партии новых членов и сторонников.

5. Фиксировать все нарушения, ловить фальсификаторов – чтобы не допустить легитимации таких «выборов» на международном уровне. Вынудить власти ошибаться при своих фальсификациях – чтобы наблюдатели и максимальное число граждан своими глазами видели, как это происходит.

6. Тренировать своих кандидатов и команды, чтобы в нужный момент они были готовы побеждать на реальных выборах.





Напоследок лидер ОГП Николай Козлов пожелал представителям миссии ОБСЕ не дать себя одурачить.