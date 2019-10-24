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Гомель: Кандидат в депутаты обратился к главе ЦИК с открытым письмом

23 октября кандидат в депутаты в Гомельском-Сельмашевском округе №32 Владимир Кацора обратился с открытым письмом к председателю Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной.

Гомель: Кандидат в депутаты обратился к главе ЦИК с открытым письмом
Он пишет, что более 20 лет проводимые в Беларуси выборы и референдумы не признаются демократической общественностью и международными институтами свободными и прозрачными, а избираемые органы – легитимными.

«Есть много вопросов по законодательной базе, но главным препятствием на пути признания итогов голосования является правоприменительная практика и, в первую очередь, не включение в состав избирательных комиссий представителей оппонентов власти, закрытость работы создаваемых комиссий и абсолютно закрытый подсчёт голосов на участках», - заявляет политик.

Кандидат ссылается на практику Гомельского-Сельмашевского избирательного округа №32, где он баллотируется в депутаты и в целом на практику по Гомельской области, где в состав избиркомов не включены представители оппозиции от Объединенной гражданской партии и Правозащитного общественного объединения «Рух «За Свабоду».


«Так как избиркомы уже сформированы, предлагаю Центральной комиссии принять решение о направлении кандидатами в депутаты дополнительного члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и правом участия в подсчёте голосов», - обратился к главе ЦИК кандидат.

Владимир Кацора считает, что его инициативное предложение не противоречит Избирательному кодексу, подчеркивая, все, что не запрещено законом нужно понимать как разрешение!

О реакции председателя Центральной избирательной комиссии на инициативу кандидата пока ничего не известно.

Напомним, 22 октября во время предвыборного выступления по ТВ кандидат от ОГП заявил: «Мы участвуем, чтобы показать, что выборов нет. Ни одного нашего представителя не включили в избирательные комиссии. Мы хотим в очередной раз показать, что Лукашенко уже не может оставаться дальше президентом, он должен уйти».
Гомельская Весна
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