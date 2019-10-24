В Израиле правительство поручили сформировать оппоненту Нетаньяху
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру оппозиционного блока Кахоль-Лаван Бенни Ганцу сформировать правительство страны.
Как сообщает Jerusalem Post, у политика есть на это 28 дней.
Если новая парламентская коалиция не будет сформирована, то в Израиле могут пройти третьи по счету выборы в год.
Переговоры Кахоль-Лаван и партии Ликуд Беньямина Нетаньяху назначены на 24 октября.
Напомним, 22 октября стало известно, что Биньямин Нетаньяху отказался от права на формирование правительства и передал мандат на это президенту страны Реувену Ривлину.
Внеочередные выборы в Кнессет состоялись второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.
08:29 24/10/2019
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