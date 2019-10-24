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Суд по делу Трампа: выходцы из Беларуси и Украины не признали себя виновными

Лев Парнас и Игорь Фруман - спонсоры предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и клиентов его личного адвоката Рудольфа Джулиани не призвали свою вину в финансовых преступлениях в федеральном суде. Об этом сообщает BBC

.

Отмечается, что эти двое выходцев из бывшего СССР имеют тесные связи с Джулиани и помогали развернуть кампанию обвинений в коррупции против соперника Трампа - Джо Байдена.

Сообщается, что двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - на прошлой неделе также отказались признавать себя виновными.

Парнас и Фруман были арестованы ранее в этом месяце при их попытке покинуть территорию США.

Напомним, что Лнв Парнас является выходцем из Украины, а Игорь Фруман - из Ббеларуси.
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