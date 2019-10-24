Суд по делу Трампа: выходцы из Беларуси и Украины не признали себя виновными
Лев Парнас и Игорь Фруман - спонсоры предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и клиентов его личного адвоката Рудольфа Джулиани не призвали свою вину в финансовых преступлениях в федеральном суде. Об этом сообщает BBC
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Отмечается, что эти двое выходцев из бывшего СССР имеют тесные связи с Джулиани и помогали развернуть кампанию обвинений в коррупции против соперника Трампа - Джо Байдена.
Сообщается, что двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - на прошлой неделе также отказались признавать себя виновными.
Парнас и Фруман были арестованы ранее в этом месяце при их попытке покинуть территорию США.
Напомним, что Лнв Парнас является выходцем из Украины, а Игорь Фруман - из Ббеларуси.
08:12 24/10/2019
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