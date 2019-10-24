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Отмечается, что эти двое выходцев из бывшего СССР имеют тесные связи с Джулиани и помогали развернуть кампанию обвинений в коррупции против соперника Трампа - Джо Байдена.





Сообщается, что двое других подозреваемых в махинациях при финансировании кампании Трампа - украинец Андрей Кукушкин и американец Дэвид Коррейя - на прошлой неделе также отказались признавать себя виновными.





Парнас и Фруман были арестованы ранее в этом месяце при их попытке покинуть территорию США.

Напомним, что Лнв Парнас является выходцем из Украины, а Игорь Фруман - из Ббеларуси.