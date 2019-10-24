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Заказанное решение? Дело Полиенко: шесть лет строгого режима за распыленный баллончик?

Шесть лет лишения свободы, а с учетом амнистии – сократить заключение до пяти лет – такого наказания для анархиста Дмитрия Полиенко потребовал прокурор за распыленный газовый баллончик.

Дмитрий ситуацию определяет как самооборону. Пострадавший попросил суд не применять к Полиенко тяжелую статью. Друзья же и соратники активиста убеждены, что такой несоразмерный поступку приговор – заказанное решение «сверху», пишет belsat.eu

«То, что происходит – это театр, как и говорил сам Полиенко. На самом деле уже все решено. Просто это нужно «отыграть» и показать, что, якобы, все справедливо и рассматривается всесторонне», – говорит активистка анархистского движения Марина Косинерова.


Во время первого дня суда Дмитрий Полиенко попытался порезать вены в знак протеста против попытки провести суд в закрытом режиме. В результате судья распорядился провести открытый процесс, а прокурор отказался выставлять обвинение в полном объеме и отменил сразу три статьи уголовного кодекса о враждебности и оскорблении милиционеров. Его же самого поместили в штрафной изолятор и усилили давление, о чем активист заявил во время процесса, но судья на это не обратил внимания.

«Следует запомнить тот факт, о котором говорит Дмитрий, о применении к нему запрещенного обращения – это может многое объяснить. И этому суд должен был бы дать соответствующую оценку», – сказал юрист правозащитного центра Весна Павел Сапелко.


Дмитрия Полиенко судят за злостное хулиганство. Его задержали 20 марта этого года за то, что он в подъезде распылил газовый баллончик в лицо мужчине. Сам Полиенко, а также его друзья и соратники, говорят, что он сделал это в целях самообороны. Молодые люди убеждены, что дело сфабриковано с целью изолировать политического активиста, а также запугать его соратников-анархистов.


«После его жеста, позволившего ему открыто выразить свою позицию, насколько это дело абсурдное и несправедливое, стало результатом то, что у него был обыск в камере, его поместили в ШИЗО, сообщил активист анархистского движения Вячеслав Косинеров.

Напротив здания суда активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» провели пикет, чтобы о суде над активистом узнало как можно больше людей.

«Мы здесь для того, чтобы не только в суде знали, что в стране что-то не так, но чтобы это видели и слышали другие граждане», – заявил активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.


Судебный приговор Дмитрию Полиенко объявят в пятницу.
Галина Абакунчик
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