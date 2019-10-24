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Второй пошел! Кандидат говорила о "ежедневном цирке" в Беларуси, выступление не пустили в эфир

Второе выступление кандидата в депутаты Палаты представителей не пошло в телеэфир.

Накануне стало известно, что в Гомеле выступление кандидата от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих не показали, возможно, из-за высказываний в адрес Александра Лукашенко. В среду было снято с эфира выступление члена ОГП Ирины Давидович, которая баллотируется по Ивьевскому избирательному округу № 54. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Там же она разместила запись своего выступления, которую сделала самостоятельно, поскольку "чувствовала, что не пройдет цензуру".


О чем говорила кандидат в депутаты парламента? О том, что "мы живем в ежедневном цирке в течение 25 лет", что "самое страшное — это отсутствие надежды, надежды на перемены". Давидович пообещала, что в случае, если "система даст сбой" и удастся стать депутатом, она выступит за начало импичмента руководителю государства.
euroradio.fm
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