Чиновники успокаивают – Беларусь останется независимым государством, но эксперты остерегают – первый шаг к ликвидации суверенности уже сделан, пишет Белсат.





Украинские товары из железа и стали экспортировались в Беларусь не один год. Теперь – попали под ограничения, не со стороны Минска, а со стороны Евразийского Экономического Союза.









В протоколе с пометкой СРОЧНО! Межправительственной украинско-белорусского торговой комиссии «Республика Беларусь» – зачеркнуто!





«Белорусская сторона отмечает, что применение мер торговой защиты в Евразийском экономическом союзе передано в наднациональную компетенцию».

Что это значит?

Владимир Мацкевич, публицист, методолог (Минск):





«Это противоречит тем словам, наших чиновников высшего эшелона власти, которые говорят что экономическая интеграция не угрожает политической независимости. Потому что, если создается общий рынок, ликвидируется граница, то в таком случае беларусская экономическая территория остается незащищенной».





При углублении Беларуси в интеграцию с Россией, которая проходит в закрытом от общественности режиме, методолог Владимир Мацкевич считает, что наднациональным структурам Беларусь может передать целый ряд направлений в экономике.





Минск уже это сделал, подписав договор о создании Евразийского Экономического Союза – говорит руководитель исследовательского центра «EAST».





Андрей Елисеев, исследоватеский центр «EAST», (Минск):





«Страны участницы согласились передать экономической комиссии ряд полномочий национального уровня. Именно об этом говорится в документе. То есть Евразийская экономическая комиссия курирует сейчас вопросами таможенного регулирования, нетарифного, торговлей с другими зарубежными странами».





Торговля с Украиной, которая находится в состоянии необъявленной войны с Россией, однако, вопрос деликатный.









Владимир Мацкевич, публицист, методолог (Минск):





«Украина для нас очень важный экономический партнер, который находится в состоянии необъявленной войны с Россией. И мы таким образом, создавая с Россией общий рынок, тоже вступаем в необъявленную экономическую войну с Украиной».





В урегулировании конфликта в восточной Украине Минск выступает посредником. В экономике – третий по величине торговый партнер – товарооборот ежегодно увеличивается на 16-20 %.





Россия однако – остается первым и пока не заменяемым партнером. На нее приходится половина торгового оборота Беларуси. Под давлением Кремля, Беларусь готовит дорожные карты по слиянию с Россией во всех областях – от таможенной до гуманитарной.





Андрей Елисеев, исследоватеский центр «EAST», (Минск):





«Беларусь превратится попросту в БССР-2. Беларусь сохранит свою номинальную независимость и суверенитет чисто номинально – это будет страна на карте мира, но все важные решения во внешней политике, и во внутренней, Минск должен согласовывать с Москвой».

Какого сценария ожидают жители Беларуси?

Жители Могилева, БЕЛАРУСЬ:





«Я поддерживаю только независимость так как считаю всю свою жизнь, что Россия это империя, империя зла».





«Одним нам не выжить, поэтому нам нужна интеграция. Но на Запад или на Восток… тут уж надо решать».





«За независимость Беларуси отдельно от России, дружить можно, но лучше отдельно».





От такой модели Беларусь все дальше. В июле Лукашенко сам предложил Путину подписать новый интеграционный документ до 8 декабря – на 20-летие Союзного государства.







