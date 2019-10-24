Как Путин и Асад обыграли Эрдогана в Сирии

На встречу в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган вылетел уже имея соглашение с США, пишет belsat.eu . Американцы вышли из Сирии, оставив своих союзников курдов и установив Турции новые границы. В Сочи Эрдоган договорился уже о новых границах с настоящим плеймейкером в Сирии – Владимиром Путиным.





Согласно принятым соглашениям, курдские силы получили дополнительные 150 часов на то, чтобы покинуть приграничные районы Сирии и отойти вглубь страны на 30 км. Контролировать сирийскую сторону сирийско-турецкой границы будут сирийские пограничники и российская военная полиция. Также совместно с турецкой армией они будут контролировать отступление курдов.





По последним данным, большинство курдских подразделений уже покинули пограничную зону. Таким образом произошло разделение Сирии на сферы влияния: между Россией и Турцией. По крайней мере, на бумаге и на карте.





В истории сирийского конфликта было уже так много соглашений и договоров о прекращении огня, о перемирии и разделении сфер влияния, что ими можно бы было обклеить Кремль. Ни один из них не оказался эффективным. В Сирии, как и на всем Ближнем Востоке, границы определялись оружием, успехами или неудачами на поле боя. Не будет иначе и в этот раз.

Голубь мира

Когда 9 октября турецкая армия начала операцию «Источник мира», она обещала, что это будет кровавый и напряженный конфликт. Закаленные в боях курдские народные отряды самообороны (YPG), действующие в рамках альянса Сирийских демократических сил (SDF), казались достойным противником турецкой армии. Но турецкое наступление проходило специфическим образом – медленно и рывками.





Турки начали с интенсивных воздушных бомбардировок и артиллерийских обстрелов со своей территории. В операции участвовали специальные подразделения из бригад коммандос, оснащенные облегченными транспортерами Cobra и MRAP Kirpi.





Старые M60 (Турция не рискнула привлечь немецких «леопардов» в борьбу из-за страха еще большего гнева Берлина), использовались лишь в незначительной степени и во многом показательно. Они также не использовали вертолеты, боясь быть сбитыми.





Информацию о сотнях жертв на стороне курдских боевиков, в турецкой прессе, можно считать вымыслом. Жертв бомбардировок было больше. Турецких солдат было убито более дюжины.





Это неудивительно, поскольку туда, где действительно были столкновения с YPG, турки отправили союзную милицию из Сирийской национальной армии (SNA). Они сами избегали потерь. В любом случае, осторожное наступление вскоре столкнулось с гораздо более серьезным сопротивлением, чем со стороны курдов. К тому времени, когда протурецкие силы появились в пригороде Манбиджа, сирийская правительственная армия Асада уже направлялась туда.





В пограничной зоне имели место опасные столкновения между правительственной армией и турецкими силами. 14 октября российский Су-35, вылетевший с базы в Латакии, преследовал турецкий F-16C. Русские обстреляли силы SNA с воздуха. Турки ограничили свою авиационную поддержку, что привело к срыву наступления. Тогда в зоне военных действий стала появляться российская военная полиция вместе с силами Асада. Русские действовали формально по просьбе курдов и в их защиту.





Несколько дней назад из Сирийского Курдистана в Ирак выехали последние американские специалисты из тысячного контингента, который в рамках миссии НАТО воевал с так называемым «Исламским государством» и поддерживал курдов. Сирийские курды попрощались с ними и почувствовали себя преданными. Иракские курды встречали американские военные машины, забрасывая их камнями. Сразу же на месте американских баз появились россияне. Это был их триумф. Изгнание американцев из Сирии и раздел влияния в этой стране были мечтой Путина. Теперь все, что им нужно было сделать, это закрепить военные успехи дипломатическим соглашением.

Дипломатические игры

В Европе все еще жива память о Мюнхенских соглашениях 1938 или Ялте 1945 года, в результате которых страны и народы были отданы в руки сильных держав. В Турции же должны помнить о Севрском мирном договоре 1920 года, в результате которого страну разделили между собой империи, а часть ее территорий досталась ненавистным грекам. Севрский договор был пересмотрен турецким героем Ататюрком. Лишь с помощью войны Турция восстановила свою независимость.





Сегодня Эрдоган по другую сторону. Он вместе с Путиным делят соседнюю страну. И именно он проиграет эту партию. Кремль обыграл Эрдогана. Он ввел его в игру, в которой Турция должна считаться с мнением России.









На следующий день после начала турецкой операции Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на диалоге между Анкарой, курдами и Дамаском.





Источник фото — http://kremlin.ru.

Для Москвы поддержка Дамаска и восстановление Асадом полного контроля над страной имеет решающее значение. Для Путина растущая курдская автономия и присутствие американских войск в качестве их союзников были проблемой. Вчерашнее соглашение, хотя и предварительное, построено таким образом, чтобы у России было преимущество над соперниками. Российский союзник Асад не контролировал большую часть своей страны, несмотря на то, что так называемое «Исламское государство» прекратило свое существование.





Теперь из Сирии ушли американцы, а курды попросили Москву и Дамаск о защите. В игре остался лишь Эрдоган, который до сих пор претендует на территории Северной Сирии. Но он оказался в тупике. Купив зенитные комплексы С-400 у России, он потерял доверие со стороны НАТО. Начав свою операцию в Сирии, он усугубил конфликт с Европой. В Сирии он зависит от Путина. Он не может продвинуть свою армию дальше, чтобы не вступать в столкновения с русскими и сирийцами.









В этой головоломке остается лишь один, но зато самый непредсказуемый элемент – курды, которых предали. Пока они заявляют о своем желании сотрудничать и выводить свои силы из пограничной зоны, но кто гарантирует, что стотысячная курдская армия останется в стороне в случае, если турки будут вытеснять своих соотечественников и начнут их преследовать?







