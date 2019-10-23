Москва молчит, Минск шумит. Для кого звонит беларуский набат?

На полигон Пабраде в 15 километрах от беларуской границы доставлены восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты (БМП) Bradley. Еще несколько десятков танков будут доставлены в ближайшие недели, пишет Беларуская праўда





“До весны размер дислоцированного в Литве батальона не может представлять угрозу для безопасности Беларуси, поэтому мы действительно надеемся, что беларуская реакция будет адекватной», – заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.









В ответ Лукашенко потребовал адекватного ответа от главы Совбеза и министра обороны, которые пообещали предоставить соответствующий план на следующей неделе.

Лукашенко требует адекватного ответа

Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.





В Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии, которые дислоцируются в Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью. “Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения”, – цитирует БЕЛТА главу Совбеза Станислава Зася.





“В любой стране прорабатываются ответные меры”, – заявил Госсекретарь Совбеза.





То же самое касается и вопроса озабоченности беларуской стороны по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств. “Реакция Президента Беларуси на эти учения не какая-то особенная. Она ровная и адекватная тем событиям, которые намечаются в следующем году, – отметил Станислав Зась. – Это одни из самых крупных учений за последние 25 лет. В них примут участие порядка 40 тыс. военнослужащих из 18 стран – членов НАТО. И притом около половины этих военнослужащих – из США”.





“Россия не сунется в беларуский мешок”

Аналитик Леонид Спаткай в интервью Беларускай праўдзе подчеркнул, что заявления Лукашенко больше адресованы Кремлю, чем Западу.





- Подобные заявления официальный Минск озвучивает не первый раз. Ранее прозвучало аналогичное заявление по поводу «крупнейших за последние 25 лет» учений НАТО Defender Europe на территории Польши и других европейских стран. Заявление не совсем правдивое – проводились учения и покрупнее; речь идет о самой крупной переброске военной техники и личного состава из США – это факт.





Что мы видим, рассматривая ситуацию в рамках союзнических обязательств в рамках союзного договора и ОДКБ? Москва молчит, Минск выступает с громогласными заявлениями. Думаю, звон набата адресован России: я как верный союзник блюду интересы России, а вы мне совсем денег не даете. Не дадите денег – разбирайтесь сами: и с Литвой, и с Польшей, и со всем остальным.





Давайте посмотрим на ситуацию прагматично. Полигон Пабраде находится в 15 километрах от беларуской границы. Литовцы разместили американский контингент на полигоне Пабраде не из-за желания насолить – попросту больше негде их размещать, место дислокации осталось в наследство от Советского Союза.





В Беларуси ближайшее сопоставимое воинское формирование – Гродненский корпус. Перебрасывать танковый батальон на беларуско-литовскую границу, поближе в Пабраде, – опять-таки материальные затраты. Оправданы ли? Есть ли деньги на бряцание оружием?





- Какова возможная реакция России?





- Не думаю, что под звон набата на территорию Беларуси введут российские части и создадут военную базу.





Во-первых, беларуская армия сама по себе неслабая и готова противостоять американским силам, расположенным в Литве; и даже с поляками может потягаться, если НАТО не вмешается. Но причин для боевых действий нет, как говорил Клаузевиц, война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств. А политика вроде направлена на добрососедство, на развитие взаимного доверия.





Во-вторых, российская военная база противоречит интересам самого Лукашенко: база давно стояла бы в Беларуси, если бы она ему нужна была.





А с точки зрения военной стратегии, российское военное руководство не полезет в беларуский мешок, который может захлопнуться в случае обострения ситуации. Никто добровольно не полезет в пасть НАТО: сверху – Балтия, снизу – Украина.





- Значит, никакого адекватного ответа нет и быть не может?





- Может, на бумаге. У нас же любят на картах рисовать синие, красные, оранжевые с трелки. Возможен план условного усиления на беларуско-литовском направлении на случай обострения ситуации, с высокой степенью вероятности будут внесены изменения в планы передислокации войск, развертывания войск. Но не более того.





Кстати, литовцы размещение американских войск тоже называют адекватным ответом на усиление калининградской группировки войск – о Беларуси нет ни слова.





Добавлю, сегодня министр обороны Литвы выступил с заявлением, согласно которому главная задача Литвы – обеспечение безопасности Беларуси.





- В Литве размещены войска из США, которая на полтора года продлила санкции в отношении беларуских предприятий. В поисках адекватного ответа нет политического подтекста?





- А ведь Литва тоже попала под американские санкции в виде 25-процентного повышения торговых тарифов. Литва тоже оказалась под американскими санкциями, введенными против Евросоюза. США защищает свой рынок от дешевой продукции, а не пытается насолить Евросоюзу. И повышение торговых тарифов для Евросоюза, и торговые войны с Китаем – все эти действия вписываются во внешнюю политику США.







