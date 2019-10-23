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Не говорите лишнего: кандидатов будут снимать за заявления в соцсетях

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина допускает, что кандидатов в депутаты Палаты представителей будут снимать за их заявления в соцсетях.

Об этом она сказала в интервью Национальному пресс-центру. По словам Ермошиной, основание для отмены регистрации может появиться в случаях, если кандидаты будут допускать клевету, оскорбления, разжигание социальной вражды или призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Как информировало Еврорадио, в Гомеле выступление кандидата от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих не пустили в телеэфир, возможно, из-за высказываний в адрес руководителя государства.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября 2019 года.
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