Не говорите лишнего: кандидатов будут снимать за заявления в соцсетях

Об этом она сказала в интервью Национальному пресс-центру. По словам Ермошиной, основание для отмены регистрации может появиться в случаях, если кандидаты будут допускать клевету, оскорбления, разжигание социальной вражды или призывы к насильственному свержению конституционного строя.





Как информировало Еврорадио, в Гомеле выступление кандидата от Объединенной гражданской партии Владимира Непомнящих не пустили в телеэфир, возможно, из-за высказываний в адрес руководителя государства.





Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября 2019 года.