Церемония государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863-1864 годов состоится 22 ноября этого года в Вильнюсе, пишет belsat.eu





Литва идет навстречу белорусам, желающим попасть на мероприятие, и озвучила, что они могут получить единовременную льготную визу на срок с 20 до 24 ноября.





Заявители на льготную визу должны заранее индивидуально зарегистрироваться в литовском посольстве до 5 ноября через электронный ящик k1@urm.lt.









Церемония перезахоронения начнется 22 ноября в половине девятого утра в Вильнюсе. До 11.30 состоится прощание в Кафедральном соборе святых Станислава и Владислава. Святая месса, которая начнется в 12 часов, будет вестись в прямом эфире. Также можно будет увидеть трансляцию и захоронения на Кладбище Росы в Вильнюсе.









Останки Калиновского и других повстанцев нашли случайно. После оползня на горе Гедимина были запланированы специальные строительные работы по укреплению почвы, но в связи с исторической значимостью места первыми туда пустили не строителей, а археологов, которые обнаружили захоронения.



