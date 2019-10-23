Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Желающим попасть на церемонию захоронения повстанцев Калиновского Литва выдаст льготные визы

Литва выдаст льготные визы белорусам, желающим попасть в Вильнюс на церемонию захоронения повстанцев 1863-1864 годов.

Церемония государственного перезахоронения руководителей и участников восстания 1863-1864 годов состоится 22 ноября этого года в Вильнюсе, пишет belsat.eu

 Литва идет навстречу белорусам, желающим попасть на мероприятие, и озвучила, что они могут получить единовременную льготную визу на срок с 20 до 24 ноября.

Заявители на льготную визу должны заранее индивидуально зарегистрироваться в литовском посольстве до 5 ноября через электронный ящик k1@urm.lt.


Церемония перезахоронения начнется 22 ноября в половине девятого утра в Вильнюсе. До 11.30 состоится прощание в Кафедральном соборе святых Станислава и Владислава. Святая месса, которая начнется в 12 часов, будет вестись в прямом эфире. Также можно будет увидеть трансляцию и захоронения на Кладбище Росы в Вильнюсе.


Останки Калиновского и других повстанцев нашли случайно. После оползня на горе Гедимина были запланированы специальные строительные работы по укреплению почвы, но в связи с исторической значимостью места первыми туда пустили не строителей, а археологов, которые обнаружили захоронения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru