Беларусь и Россия завершают создание двусторонней системы финансовых расчётов, которая не предусматривает использование международной платежной системы SWIFT. Реальный срок запуска системы – ноябрь-декабрь 2019 года. "Проект находится в высокой степени готовности, уже заключен договор с Банком России, который подразумевает, что БМРЦ станет коллективным узлом для банковской системы Беларуси.









Фактически мы будем исполнять такую же роль, как сейчас исполняем по системе SWIFT", - сказал председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" (БМРЦ) Олег Коробьин.





Не является ли разрабатываемая система первым кирпичиком в фундамент «единой валюты» Беларуси и России?





Пояснял «Белорусскому партизану» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





- Система должна представлять из себя межгосударственную инфраструктуру, которая не станет рабочей до тех пор, пока к ней не подключатся коммерческие банки и не станут предлагать систему финансовых расчетов своим клиентам. Если этого не произойдет, эта структура так и может остаться мертворожденной; если ей заинтересуются банки, а затем – клиенты банков, то она будет функционировать. Думаю, система создавалась на случай реализации рисков отключения России от системы SWIFT. И тогда эта система станет единственным способом расчетов с Россией. Правда, вероятность реализации таких рисков на данном этапе не очень высока. Если для конечного пользователя переводы посредством создаваемой системы станут ощутимо дешевле, чем переводы с помощью SWIFT, в этом случае система также сможет занять свое место на рынке. Если предприятия не увидят большой выгоды в предлагаемой системе, то, скорее всего, и пользоваться ее услугами не станут.





- Выгодна ли создаваемая система для Беларуси?





- Если Россию отключают от системы SWIFT, то для белорусской экономики наличие альтернативной системы станет очень важным. Практически половина всей внешней торговли и внешнеторговых расчетов Беларуси так или иначе завязана на Россию: с Россией рассчитываться надо, деньги получать надо. В такой ситуации система станет незаменимой. Но, повторюсь, вероятность такого сценария невысока. Объявление о создании системы сопровождалось заявлением, что в ней тарифы будут ниже, чем в системе SWIFT. Сама система банковских расчетов может выставлять тарифы для банков, которые будут через нее работать; банки что-то накручивают и предлагают тарифы клиентам. Низкие тарифы в самой системе не означают, что тарифы для клиентов тоже будут ниже. В отсутствие санкций говорить о выгоде-невыгоде системы для страны говорить некорректно, ни о какой выгоде-невыгоде речь не идет; может быть

выгода для предприятий, которые работают с Россией, но это станет понятно, когда станут известны тарифы для клиентов.









- Не закладывает ли эта система фундамент под «единую валюту» Беларуси и России?





-Нет. Вопрос о «единой валюте» - отдельный вопрос. А само наличие этой системы никак не связано с введением или невведением «единой валюты», или передом на российский рубль. SWIFT объединяет сеть участников с разными валютами, однако участие в системе не говорит о том, что кто-то будет переходить на другую валюту. Кажется, это технический способ обеспечить платежи через систему, альтернативную SWIFT



