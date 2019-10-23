Куба предложит Беларуси ностальгию и тростник в обмен на товары
Избравшая первого за 43 годат президента и обновившая конституцию, но сохранившая у руля компартию Куба на фоне возобновившихся санкций США попробует восстановить хоть какие отношения с бывшими союзниками и друзьями из когда-то существовавшего соцлагеря.
Президент Кубы посетит Ирландию, Россию и примет участие в проходящем в Азербайджане саммите Движения неприсоединения.
Беларусь Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетит 22-24 октября.
По словам посла Кубы в РБ Хуана Вальдеса Фигероа, Куба по-прежнему заинтересована в товарах, которые она традиционно ввозила из Беларуси: тракторы, грузовики, автобусы, мотоциклы, сельскохозяйственное оборудование и инвентарь, запчасти и детали, удобрения, молочная и мясная продукция, бытовая техника, предлагая взамен сахар-сырец, цитрусовые, кофе, ром, сигары, сельскохозяйственная продукция.
Между двумя странами до сих пор действует соглашение об обмене товарами.
Впрочем, помимо традиционного бартера стороны могут обсудить и более интересную тему как венесуэльская нефть и нефтепродукты. Ведь новые санкции против Кубы введены именно за покупку венесуэльской нефти.
18:38 23/10/2019
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