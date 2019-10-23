Власти Гонконга официально отозвали вызвавший протесты законопроект
Отзыв спорного законопроекта был одним из требований участников многомесячных демонстраций
Законодательное собрание Гонконга официально отозвало спорный законопроект об экстрадиции, который стал поводом для массовых и иногда насильственных продемократических протестов, которые продолжаются около пяти месяцев.
Акции протеста против законопроекта, допускающего передачу подозреваемых в уголовных преступлениях властям Китая, начались в июне. Демонстранты называли законопроект очередной попыткой Пекина подточить свободы, которыми пользуются жители Гонконга, после того как бывшая британская территория перешла под управление Китая в 1997 году.
Поводом для внесения законопроекта послужило дело жителя Гонконга Чэнь Тункаи, который разыскивается в Тайване за убийство своей подруги. Он был выпущен из тюрьмы в среду, за несколько часов до официального отзыва законопроекта, после того как отбыл наказание за отмывание денег.
Тайвань предлагал направить делегацию для его ареста и возвращения на самоуправляемый остров, но Гонконг отказался.
Тем временем, газета Financial Times сообщила, что Китай разрабатывает план замены главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам временным лидером к марту следующего года.
Газета пишет, что в Пекине ждут, когда ситуация в Гонконге стабилизируется, чтобы ее уход не представлялся уступкой требованиям протестующих.
Отзыв законопроекта об экстрадиции был одним из пяти требований, которые выдвигались в ходе протестов, переросших в движение за полноценную демократию в Гонконге.
Участники протестов также призывают к независимому расследованию возможного чрезмерного применения силы полицией, полной амнистии всех арестованных активистов и отставке Лам.
Источник: golos-ameriki.ru
17:47 23/10/2019
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