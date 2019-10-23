Власти Гонконга официально отозвали вызвавший протесты законопроект

Законодательное собрание Гонконга официально отозвало спорный законопроект об экстрадиции, который стал поводом для массовых и иногда насильственных продемократических протестов, которые продолжаются около пяти месяцев.





Акции протеста против законопроекта, допускающего передачу подозреваемых в уголовных преступлениях властям Китая, начались в июне. Демонстранты называли законопроект очередной попыткой Пекина подточить свободы, которыми пользуются жители Гонконга, после того как бывшая британская территория перешла под управление Китая в 1997 году.





Поводом для внесения законопроекта послужило дело жителя Гонконга Чэнь Тункаи, который разыскивается в Тайване за убийство своей подруги. Он был выпущен из тюрьмы в среду, за несколько часов до официального отзыва законопроекта, после того как отбыл наказание за отмывание денег.





Тайвань предлагал направить делегацию для его ареста и возвращения на самоуправляемый остров, но Гонконг отказался.









Тем временем, газета Financial Times сообщила, что Китай разрабатывает план замены главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам временным лидером к марту следующего года.





Газета пишет, что в Пекине ждут, когда ситуация в Гонконге стабилизируется, чтобы ее уход не представлялся уступкой требованиям протестующих.





Отзыв законопроекта об экстрадиции был одним из пяти требований, которые выдвигались в ходе протестов, переросших в движение за полноценную демократию в Гонконге.





Участники протестов также призывают к независимому расследованию возможного чрезмерного применения силы полицией, полной амнистии всех арестованных активистов и отставке Лам.