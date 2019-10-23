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Красавца из Бреста сняли с выборов за иностранный диплом

22-летнего студента Варшавского университета Владислава Сысу лишили регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей.


Причиной снятия с избирательной кампании стало проживание парня в Польше во время учёбы в университете. На то, что Владислав имеет белорусский паспорт и регистрацию в Бресте, окружная комиссия внимания не обратила. 

Парень уже заявил, что будет обжаловать снятие с выборов в суде.

"Сегодня [23 октября. — Еврорадио] вместе с юристом едем в суд писать жалобу, — рассказал Еврорадио Владислав Сыса. — Таких случаев никогда не было. В своё время регистрировали Владимира Некляева и Зенона Позняка, которые жили за границей. А меня посчитали инородным предметом. Думаю, что мы победим, потому что они [власти. — Еврорадио] себя дискредитируют. Такое впечатление, что какой-то некомпетентный человек принимал это решение".

Парень говорит, что, пока будет идти судебное разбирательство, он останется в Беларуси. Отказываться от участия в выборах он не собирается.

В Варшавском университете Владислав изучает политологию. Ранее он рассказывал, что в случае победы будет использовать свои депутатские возможности, чтобы Беларусь вошла в Евросоюз.
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