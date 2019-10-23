Красавца из Бреста сняли с выборов за иностранный диплом





Причиной снятия с избирательной кампании стало проживание парня в Польше во время учёбы в университете. На то, что Владислав имеет белорусский паспорт и регистрацию в Бресте, окружная комиссия внимания не обратила.





Парень уже заявил, что будет обжаловать снятие с выборов в суде.





Владимира Некляева и Зенона Позняка, которые жили за границей. А меня посчитали инородным предметом. Думаю, что мы победим, потому что они [власти. — Еврорадио] себя дискредитируют. Такое впечатление, что какой-то некомпетентный человек принимал это решение". "Сегодня [23 октября. — Еврорадио] вместе с юристом едем в суд писать жалобу, — рассказал Еврорадио Владислав Сыса. — Таких случаев никогда не было. В своё время регистрировали, которые жили за границей. А меня посчитали инородным предметом. Думаю, что мы победим, потому что они [власти. — Еврорадио] себя дискредитируют. Такое впечатление, что какой-то некомпетентный человек принимал это решение".





Парень говорит, что, пока будет идти судебное разбирательство, он останется в Беларуси. Отказываться от участия в выборах он не собирается.





В Варшавском университете Владислав изучает политологию. Ранее он рассказывал, что в случае победы будет использовать свои депутатские возможности, чтобы Беларусь вошла в Евросоюз.