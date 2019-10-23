Ответный ход: что противопоставит Лукашенко американским Абрамсам

"Это также месседж и для России, о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания", – сказал глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис.





Лукашенко же поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать план адекватного реагирования на размещение в Пабраде (Литва) бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. В начале следующей недели Лукашенко ждет готовый план.





Американские части разместятся на полигоне Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.





«Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", - задался риторическим вопросом генсек Совбеза Беларуси Станислав Зась.





Каким может быть адекватный ответ белорусской стороны на размещение американских войск в Пабраде?









«Белорусскому партизану» объяснил военный эксперт Александр Алесин.





- Адекватный, но симметричный. Вряд ли следует ждать масштабных передвижений войск, хотя не исключаю, что на момент проведения учений к литовской границе будут выдвинуты части и подразделения повышенной боевой готовности.





Возможно, что на это время будут запланированы учения сил специальных операций, ракетно-артиллерийских частей, сухопутных войск. Они придут в движение и будут перемещаться по планам, которые предусмотрены на случай отражения внешней агрессии.





Как заявил Лукашенко, у нас есть оружие, которое не позволит агрессору замахнуться на нашу территорию – это ракетные системы типа «Полонеза». На вооружении имеются снаряды дальностью полета 200-300 километров.





Возможно, что дивизион, вооруженный этими комплексами, будет выдвинут ближе к северо-западной границе, где появится возможность более глубокого поражения целей на сопредельной территории.





Возможно, что и реактивные системы залпового огня типа «Смерч», которые обладают большой поражающей способностью, на вооружении которых имеются кассетные боеприпасы для поражения бронированных целей, будут приближены к району учений.





Но все названные меры больше носят демонстративный характер, призванный показать соседям, что их действия не останутся без внимания – пусть понервничают. Но ответные меры не должны стать чрезмерно угрожающими, они должны обозначить нашу реакцию.





Думаю, что и Россия на территории Калининградской области предпримет ответные меры; возможно, в повышенную боевую готовность будут приведены части, вооруженные ракетными комплексами «Искандер», возможна другая военная активность, демонстрирующая готовность реагировать.





Все это можно охарактеризовать одной фразой: обмен многозначительными жестами.









Вся военная активность является нехорошим знаком: ситуация становится более напряженной, любое движение войск, военная активность порождает взаимное недоверие и вызывает желание защищаться.





Получается дурная спираль: литовцы проводят учения, мы готовимся к отражению потенциального нападения противника, выдвинем много войск – Литва ответит аналогичными мерами. И в конце концов ситуация может обостриться. Думаю, у обеих сторон хватит мудрости не доводить дело до обострения ситуации до крайней степени.





- Министерство обороны Литвы заявило, что «Литва непосредственно заинтересована в сохранении независимости и территориальной целостности Беларуси”. Так нужен ли адекватный план ответа с белорусской стороны?





- Существуют правила игры. Конечно, одного батальона мало: согласно военной науке, наступающие должны иметь преимущество один к четырем, а в направлении главного удара – один к пяти.





Кроме того, сам характер местности не очень способствует применению танковых частей, а учитывая, что грузоподъемность мостовых переправ не рассчитаны на такие танки, как Абрамс, вес которых превышает 60 тонн.





Скорее, предпринимаемые меры – обозначение, они призваны показать потенциальному противнику, что белорусская сторона не дремлет и готова применить силу.





Это символические движения, потому что для полноценного наступления нужна гораздо более сильная группировка войск и более подходящая местность для применения танков и бронированных машин.





Существуют и наши союзнические обязательства перед Россией. Отказавшись принимать в Беларуси российскую военную базу, мы автоматически взяли на себя обязательство самим принимать адекватные меры в случае необходимости.









Полагаю, что белорусские и российские военные проанализируют учения и, возможно, не останутся безнаказанными. Во время военных учений «Запад-2021» военные Беларуси и России отплатят той же монетой: возможно, что будет сосредоточено больше сил и средств, последуют передвижения, которые окажутся неприятными сопредельной стороне.



