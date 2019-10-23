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Американские B-52 отрепетировали ядерные удары по Крыму

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

Об этом сообщается в пресс-релизе командования вооруженными силами США в Европе.

Операция происходит на фоне объявленных несколько дней назад учений, который предусматривают сценарий ядерной войны. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, один из B-52H приблизился к Крыму и якобы сымитировал бомбардировку.

Полет бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, продолжался 12 часов и, как сообщается на сайте пресс-службы Командования ВВС США в Европе, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.

"Самолет B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с ВВС США в британском Фэрфорде, недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, проводят тренировку совместно с европейскими союзниками. Данные маневры направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности.

10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.

За время пребывания в Британии американские бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов, отработав в том числе нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.
Источник: newsader.com
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