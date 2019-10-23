Американские B-52 отрепетировали ядерные удары по Крыму

Об этом сообщается в пресс-релизе командования вооруженными силами США в Европе.





Операция происходит на фоне объявленных несколько дней назад учений, который предусматривают сценарий ядерной войны. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, один из B-52H приблизился к Крыму и якобы сымитировал бомбардировку.





Полет бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, продолжался 12 часов и, как сообщается на сайте пресс-службы Командования ВВС США в Европе, в ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Украины и Грузии.





"Самолет B-52 из 2-го бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с ВВС США в британском Фэрфорде, недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на обучении интеграции и взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.





Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, проводят тренировку совместно с европейскими союзниками. Данные маневры направлены на повышение глобальной стабильности и безопасности.





10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. При этом после трансатлантического перелета три бомбардировщика B-52H первоначально осуществили демонстративные подлеты к границам Калининградской области, а затем уже совершили посадку в Англии.





За время пребывания в Британии американские бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов, отработав в том числе нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО.