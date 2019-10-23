"Мой федеральный президент направил официальное приглашение президенту Александру Лукашенко посетить Австрию, Вену в ноябре этого года. Детали визита еще обсуждаются и о них будет сообщено позднее", - сказала Вергеттер.





Как сообщалось, на протяжении длительного времени поездки в Европу были невозможны для Лукашенко из-за введенных в отношении него и ряда белорусских чиновников санкций. После снятия санкций в 2016 году Лукашенко совершил визит в Италию и Ватикан.





После Лукашенко еще несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.









Белорусская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что не видит необходимости в "визитах ради визита"





"Мы всегда говорили о том, что визит не должен быть ради визита. Он может быть совершен тогда - и это наш принципиальный подход - когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от него в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - отмечал в октябре текущего года министр иностранных дел Владимир Макей.





Тогда же глава МИД анонсировал "полноценный" визит Лукашенко в одну из стран Евросоюза до конца 2019 года.









По данным белорусских СМИ, визит Лукашенко в Вену может состояться 12 ноября.