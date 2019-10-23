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Посол Австрии: Президент ван дер Беллен пригласил Лукашенко посетить Вену в ноябре

Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен направил официальное приглашение главе Беларуси Александру Лукашенко посетить Вену с официальным визитом в ноябре этого года, сообщила на пресс-конференции в Минске посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер.

"Мой федеральный президент направил официальное приглашение президенту Александру Лукашенко посетить Австрию, Вену в ноябре этого года. Детали визита еще обсуждаются и о них будет сообщено позднее", - сказала Вергеттер.

Как сообщалось, на протяжении длительного времени поездки в Европу были невозможны для Лукашенко из-за введенных в отношении него и ряда белорусских чиновников санкций. После снятия санкций в 2016 году Лукашенко совершил визит в Италию и Ватикан.

После Лукашенко еще несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.


Белорусская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что не видит необходимости в "визитах ради визита"

"Мы всегда говорили о том, что визит не должен быть ради визита. Он может быть совершен тогда - и это наш принципиальный подход - когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от него в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - отмечал в октябре текущего года министр иностранных дел Владимир Макей.

Тогда же глава МИД анонсировал "полноценный" визит Лукашенко в одну из стран Евросоюза до конца 2019 года.


По данным белорусских СМИ, визит Лукашенко в Вену может состояться 12 ноября.
Источник: interfax.by
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