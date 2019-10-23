Однако руководство белорусского парламента выступило категорически против подобной инициативы. Аргумент приводится убийственный: «Не предусмотрено законодательством!».





«День открытых дверей нужен для большего понимания того, что представляет собой современный белорусский парламент, как происходит его работа и взаимодействие с другими государственными органами, как работают парламентские комиссии, формируются политические фракции, разрабатываются, обсуждаются и принимаются законы, какой график у депутатов, как происходит работа на их избирательных округах, какие цены в столовой и какой ремонт в депутатских кабинетах, – так просто и понятно объяснил Игорь Борисов свою просьбу в официальном обращении на имя Владимира Андрейченко. – День открытых дверей может стать дополнительным стимулом для кандидатов в депутаты в Палату представителей для проведения более ярких и запоминающихся избирательных кампаний, а также поможет повысить их мотивацию, чтобы приложить усилия и стать депутатами.





Мне пришлось несколько раз бывать в парламентах Литвы, Норвегии и Швеции, однако дальше холла белорусского парламента попасть не удалось.

Большая открытость парламента будет положительно оценена не только потенциальными кандидатами в депутаты, но и журналистами, представителями международного сообщества».





Сам Владимир Андрейченко по каким-то причинам не ответил председателю оппозиционной политической партии. Видимо, решил, что это ему не по статусу. И поручил составить ответ председателю постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леониду Цуприку.





Чиновник со стажем прислал очень сухой и казенный ответ – можно сказать, в лучших традициях советского времени: «Палата представителей осуществляет свои конституционные полномочия в формах и пределах, определенных Законом Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь», порядок деятельности Палаты представителей, ее органов и депутатов определены Регламентом Палаты представителей.





Законом Республики Беларусь "О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь» определены формы деятельности непосредственно депутатов в Палате представителей, ее органах, а также в избирательных округах.





Указанная Вами форма деятельности вышеназванными актами законодательства не предусмотрено.





Вместе с тем обращаем внимание, что в целях ознакомления с работой Палаты представителей и ее органов депутаты Палаты представителей проводят информационные встречи с организованными группами учащихся, студентов (слушателей) учреждений образования, представителей молодежных парламентов, депутатов местных Советов депутатов, коллективов работников.

Деятельность Палаты представителей широко освещена в средствах массовой информации…».





Игорь Борисов удивлен ответом. Казалось бы, в разгар парламентской кампании Палата представителей, наоборот, должна широко распахнуть двери для избирателей, это могло бы повысить уровень доверия к работе депутатов!

Да и вообще, что за секреты могут быть в работе Палате представителей?





– Как ни странно, сегодня Палата представителей является одним из самых закрытых государственных органов, – комментирует ситуацию «Белорусскому партизану» Игорь Борисов. – И представители демократической общественности не смогли добиться большей открытости, как ни старались.





Были предложения, например, организовать онлайн-трансляции с заседаний – чтобы избиратели в прямом эфире могли наблюдать, как ведут себя депутаты во время пленарных заседаний, что говорят, как отстаивают интересы избирателей. Но пока все безрезультатно.





Мне доводилось быть в парламентах некоторых европейских стран, выступать там, участвовать в пресс-конференциях. Там это все очень открыто. Можно запросто пройти в парламентскую столовую. У нас же парламент очень закрытый, выстроены невероятные барьеры для избирателей.





Попасть в Палату представителей намного сложнее, чем стать депутатом!





Вероятно, это такое отражение общей ситуации в стране – нет свободных выборов, и, соответственно, нет по-настоящему народных, открытых для народа депутатов. Выборы у нас – сакральный, секретный процесс. И те, кого назначают в парламент, сидят в таком сакральном, наглухо закрытом месте, к которому простому человеку не подступиться. Это ненормально!





Мне лишь однажды посчастливилось побывать в Палате представителей – в фойе. Причем я как раз вместе с Анатолием Лебедько и Дмитрием Кучуком встречался там с Леонидом Цуприком, который и подписал ответ на мое обращение к Владимиру Андрейченко. Мы тогда передавали предложения по поводу изменения Избирательного кодекса.





Представьте себе – мы даже не дошли до его кабинета! Только переговорили в фойе. Это, можно сказать, была не рабочая, а неформальная встреча. Причем Цуприк тогда очень нервничал, и особенно ему не нравилось, когда мы обращали его внимание на то, что свободных и честных выборов в Беларуси нет, есть лишь их имитация. Как это нет выборов, удивлялся он, я ведь заслужил быть депутатом, и людям помогаю!





А еще удивительно, что допуски на посещение Палаты представителей санкционирует… Служба безопасности президента. А Администрация президента, как обращала внимание депутат Анна Канопацкая, выдает им зарплату. Это тоже о многом говорит!





Но это наша реальность…





Казалось бы, что плохого в том, чтобы любой желающий увидел, в каких условиях работают сегодняшние депутаты? Но даже такая травоядная инициатива не нашла отклика в Палате представителей….





Для сравнения: в Могилеве моя жена в свое время проводила кампанию по улучшению работы родильных домов, так даже в роддоме сделали День открытых дверей! В медучреждении!





А Палата представителей и Владимир Андрейченко выстроила глухую стену перед избирателями. Хотя могли бы как раз сейчас продемонстрировать свою открытость, в том числе и перед миссией ОБСЕ.





Такое впечатление, что Владимир Андрейченко боится, что те, кто придет на экскурсию в Палату представителей, просто повыгоняют оттуда всех нынешних депутатов…