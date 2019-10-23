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Анна Бонд посоветовала "мисс" Василевич набраться опыта в колхозе: Подними что-то из руин и в тебя поверят

Известная ведущая Анна Бонд жестко прокомментировала пост в Инстаграме кандидата в депутаты Марии Василевич по поводу реформы образования.

Анна Бонд посоветовала "мисс" Василевич набраться опыта в колхозе: Подними что-то из руин и в тебя поверят
«На сегодняшний день провела 5 встреч в трудовых коллективах, большая часть из которых - школы и гимназии, - отчиталась о своей деятельности Мария Василевич.- И общаясь с педагогами, зачастую слышу мнение, что в последнее время намечается тенденция, когда родители так увлекаются карьерой, что невольно перекладывают ответственность за воспитание и образование своих детей на учителей. Любой проступок ребёнка или плохая успеваемость - это вина учителя, который мало времени уделяет внимания их чаду.

Не говорю, что все родители такие, но прецеденты есть. Выход из этой ситуации видится такой - закрепление зон ответственности как за педагогом, так и за родителями.

В целом система образования безусловно требует усовершенствования. Как недавний студент могу с уверенностью сказать, что не у всех хватает личной мотивации в получении качественных знаний. Выход - пересмотр распределения бюджетных мест после каждой сессии».


Анна Бон культурно, но при этом очень жестко отреагировала на заявление "молодого политика", которого, судя по всему, поддерживает руководство страны

"Машенька, когда у тебя пойдут дети в сад, потом в школу, то ты сможешь рассуждать на эту тему, - написала Анна Бондарчук. - Люди работают полную смену за 500-1000 рублей, чтобы потом отнести часть денег в эту же школу или сад, потому что там постоянные поборы. Потом детей надо учить дома (я их понимаю, сил у них нет). 

Проблема не в учителях, которым за три копейки приходится учить целый класс детей, и не в родителях. Проблема в системе образования и экономике в целом. Там их комплекс. Поэтому даже твои детские рассуждения вызывают улыбку. 

Тебе бы житейского опыта набраться, а пока это такой мелкий высер от будущего депутата с «желанием» что-то изменить. Только пока не понятно, что ты решила менять? 

Сгоняй в районы, возглавь какой колхоз в Витебской области (там страшный упадок), подними что-то из руин, тем более, если есть настоящее желание. Поверь, там проблем не меньше! 

В район. В Миоры, в Докшицы, в Бешенковичи и Верхнедвинск - вот там целина непаханая. Тогда в тебя поверят, и хотя бы волну негатива снимешь.

И если тебя Боженька поцеловал в лобик, это не значит, что он никогда не ударит. Береги себя.

И слушай народ  он главный».
"Белорусский партизан"
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