В сентябре «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич объявила о том, что идет в депутаты по 104-му Кальварийскому избирательному округу. Девушка скромно отметила, что «на самом деле в БРСМ предложили мне попробовать себя».





При этом в комментарии TUT.BY она произнесла интересную фразу, которая потом заставит думать, что инициатором ее решения был другой весьма конкретный человек:





"Состав нижней палаты, на мой взгляд, должен быть разнообразным. Мне бы очень хотелось, чтобы инициативы и проблемы молодежи слушали и слышали на самом высоком уровне. Молодежь должна быть представлена в парламенте — вот мое мнение".









Вскоре аналогичную позицию обозначил Александр Лукашенко:





"Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть".









"Думаю, населению это понравится. Единственное что у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые".





Слова Ермошиной с удовольствием процитировали во многих СМИ. Но самое интересное, что глава Центризбиркома после этого не включила заднюю передачу, а вновь прошлась по спутнице Лукашенко.





16 октября дамы увиделись на республиканском семинаре-тренинге для активистов БРСМ, где Василевич задала Ермошиной вопрос об изменениях в Конституцию.









"В нынешнем году увеличилось количество кандидатов до 30 лет — по крайней мере, из числа выдвинутых. Хотя вы все знаете мою точку зрения на этот счет. Я считаю, что человек должен сначала состояться профессионально, а потом уже идти в депутаты".





После этого в ситуацию вмешался Лукашенко. 18 октября во время визита в Академию управления он сделал заявление, которое даже в трактовке его пресс-службы не оставляет сомнений, кого глава государства имел в виду.









Лукашенко сделал прямой выпад в адрес Ермошиной. Более полная версия его высказывания о представительстве молодежи в парламенте Более полная версия его высказывания о представительстве молодежи в парламенте опубликована на sb.by.





"Я уже не единожды говорил то, что должен был сказать президент. Правда, мне говорят, что руководитель ЦИК Ермошина так и не услышала президента. Мы всегда говорим: молодежь — наше будущее, за молодежью — все. А сколько молодых выдвинулись? Пять? Говорят, что они неопытные, они ничего не знают. Да они знают то, чего не знаем мы, они знают то, что знает молодежь!"





Утверждать о том, что Лукашенко заступался за Василевич можно и по той причине, что другим известным кандидатам от БРСМ – за 30 лет, и самой «неопытной» является как раз «Мисс Беларусь».





Теперь любопытно будет понаблюдать, рискнет ли Ермошина до конца отстаивать свое мнение.





Тем временем у Марии Василевич добавилось переживаний. На днях девушка опубликовала в Instagram фото с удостоверением кандидата в депутаты

















Но получила в комментариях совсем не те отклики, которые ожидала...