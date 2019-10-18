Как из-за выдвижения "мисс" Василевич Лукашенко поругался с Ермошиной
Неожиданное выдвижение в депутаты 22-летней "Мисс Беларусь" спровоцировало мини-скандал в верхушке власти.
В сентябре «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич объявила о том, что идет в депутаты по 104-му Кальварийскому избирательному округу. Девушка скромно отметила, что «на самом деле в БРСМ предложили мне попробовать себя».
При этом в комментарии TUT.BY она произнесла интересную фразу, которая потом заставит думать, что инициатором ее решения был другой весьма конкретный человек:
"Состав нижней палаты, на мой взгляд, должен быть разнообразным. Мне бы очень хотелось, чтобы инициативы и проблемы молодежи слушали и слышали на самом высоком уровне. Молодежь должна быть представлена в парламенте — вот мое мнение".
Вскоре аналогичную позицию обозначил Александр Лукашенко:
"Парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там нет представительства или у стариков своих депутатов. Они должны быть".
«Бомба взорвалась» в начале октября, когда глава Центризбиркома Лидия Ермошина позволила себе скептически оценить выдвижение 22-летней девушки:
"Думаю, населению это понравится. Единственное что у меня личная позиция как избирателя и государственного чиновника, в депутаты должны идти люди зрелые".
Слова Ермошиной с удовольствием процитировали во многих СМИ. Но самое интересное, что глава Центризбиркома после этого не включила заднюю передачу, а вновь прошлась по спутнице Лукашенко.
16 октября дамы увиделись на республиканском семинаре-тренинге для активистов БРСМ, где Василевич задала Ермошиной вопрос об изменениях в Конституцию.
На встрече глава ЦИК на упустила возможности отпустить шпильку в адрес «Мисс Беларуси» (цитируется по Минск-Новости).
"В нынешнем году увеличилось количество кандидатов до 30 лет — по крайней мере, из числа выдвинутых. Хотя вы все знаете мою точку зрения на этот счет. Я считаю, что человек должен сначала состояться профессионально, а потом уже идти в депутаты".
После этого в ситуацию вмешался Лукашенко. 18 октября во время визита в Академию управления он сделал заявление, которое даже в трактовке его пресс-службы не оставляет сомнений, кого глава государства имел в виду.
Лукашенко сделал прямой выпад в адрес Ермошиной. Более полная версия его высказывания о представительстве молодежи в парламенте опубликована на sb.by.
"Я уже не единожды говорил то, что должен был сказать президент. Правда, мне говорят, что руководитель ЦИК Ермошина так и не услышала президента. Мы всегда говорим: молодежь — наше будущее, за молодежью — все. А сколько молодых выдвинулись? Пять? Говорят, что они неопытные, они ничего не знают. Да они знают то, чего не знаем мы, они знают то, что знает молодежь!"
Утверждать о том, что Лукашенко заступался за Василевич можно и по той причине, что другим известным кандидатам от БРСМ – за 30 лет, и самой «неопытной» является как раз «Мисс Беларусь».
Теперь любопытно будет понаблюдать, рискнет ли Ермошина до конца отстаивать свое мнение.
Тем временем у Марии Василевич добавилось переживаний. На днях девушка опубликовала в Instagram фото с удостоверением кандидата в депутаты.
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С 17 октября официально кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Спасибо всем, кто поддержал меня на этапе сбора подписей и тем самым дал возможность представить свою позицию на этих выборах. В ближайший месяц моя главная задача - донести до каждого избирателя свою программу и планы возможной работы в Парламенте. ⠀ Надеюсь, что молодежи все-таки удастся отстоять свою позицию и она будет представлена в следующем созыве. И конечно, буду очень благодарна, если вы посчитаете меня ее достойным представителем и поддержите мои предложения.A post shared by Maria Vasilevich (@by_vasilevich) on
Но получила в комментариях совсем не те отклики, которые ожидала...
Источник: gazetaby.com
10:00 23/10/2019
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