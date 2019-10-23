«Надо заниматься экономикой, а не арбузы с девушками собирать!»

-- Пока большого резонанса от моего выступления нет, -- рассказывает Александр Бухвостов. – Некоторые, правда, звонили, говорили, что понравилось. А вот Сергей Калякин немного покритиковал: сказал, что многовато негатива, и нужно было бы больше говорить о том, что мы намерены сделать. Ну а что мы можем сделать? Нужно реально оценивать свои силы.Сейчас продумываю свое выступление на радио. Не хотелось бы повторяться.





-- Текст вашего выступления проходил какие-то согласования на телевидении? Расскажите о том, что осталось за кадром.





-- Я пришел на запись, меня немного стилисты припудрили, а потом мы ждали сурдопереводчика и юриста. Юрист спросила: вы знаете, что можно говорить в эфире, а что нельзя? И напомнила, что нельзя призывать к свержению власти. Я удивился: а зачем тогда выступать, если не критиковать власть, особенно такую?





-- Но юрист предварительно читала текст вашего выступления?





-- У меня сразу попросили текст, сказали, что его нужно посмотреть сурдопереводчику. Я отдал свое выступление, а кто там его читал – мне не оченьважно. Но особого цензорства в моем случае не было. Хотя на всякий случай предупредили об ответственности...Честно говоря, у меня были мысли сказать, что некоторым политикам надо экономикой заниматься, а не арбузы вместе с девушками собирать, но в последний момент я решил, что, наверное, не стоит...Мой текст вышел на телевидении без купюр.Участвуя в этой парламентской кампании, мы преследуем определенные цели – привлечь внимание к деятельности независимых профсоюзов. Некоторые членынашего профсоюза пошли на выборы от партии левых «Справедливый мир». Мы будем пытаться доносить наши мысли до людей и пропагандировать независимое профсоюзное движение. Это самое главное. Потому что ни один нормальный человек сегодня не может рассчитывать на то, что его изберут депутатом. Уже, видимо, всех избрали и состав парламента полностью сформирован. Я вот слушаю выступления некоторых кандидатов и думаю, на что они надеются? Когда человек идет на выборы от политической партии, понятно, он хочет, прежде всего, прорекламировать партию, ее программу и идеи. Но когда кандидат не от партии выступает, и не от власти, и при этом обещает золотые горы избирателям -- это все очень наивно звучит. Думаю, сегодня избирателей такими словами не привлечешь.





-- Простите, но в вашем выступлении тоже не было громких, запоминающихся тезисов. Пенсии, зарплаты – сегодня об этом говорит каждый политик. Чем еще собираетесь зацепить избирателей?





-- Мы будем сейчас проводить пикеты, встречаться с людьми, говорить обо всех актуальных проблемах и предлагать пути их решения. Но кто-то уже приспособился к этой жизни, кто-то боится перемен – таких людей тоже немало.Все зависит от уровня восприятия – кто-то думает о государстве в целом, а кто-то только о своей семье, о том, как сохранить работу, а после работы -- выпить. Публика очень разная. Но, мне кажется, сегодня всех без исключения волнуют больше не глобальные проблемы, а именно социальные, бытовые.Я считаю, что базовое общественное формирование, которое реально может что-то изменить – это именно независимые профсоюзы. Когда обостряются классовые противоречия, когда человек начинает чувствовать, что пришло времязащитить свои интересы, он идет в профсоюз. Сегодня задача профсоюзов и партий, представляющих интересы наемных работников, -- напоминать о себе, иподчеркивать, что при этом феодальном строе, который существует сейчас. перемен не будет. Будет постоянная стагнация. Я вот анализировал цифры по зарплате за последние годы – они все время колеблются примерно на одном и том же уровне, большого прорыва не было даже в самые благополучные годы! Иважно обращать внимание людей на такие моменты.





ДОСЛОВНО





О чем говорил Александр Бухвостов на телевидении?





«...Размеры зарплат, пенсий и пособий являются крайне недостаточными, и ситуация ухудшается. Это подтверждают даже данные официальной статистики,согласно которым в текущем году почти треть жителей нашей страны не имеют возможности удовлетворять даже основные жизненные потребности. В Беларуси на протяжении ряда лет происходит ухудшение прав наемных работников. В результате Беларусь в Глобальном индексе Международной конфедерации профсоюзов стабильно относится к 10 худшим странам для трудящихся и включена Международной организацией труда в список стран, систематически нарушающих права работников.Последние годы существенно снизился объем средств, направляемых государством в социальную сферу. Вопреки конституционным гарантиям бесплатного лечения, государственные учреждения здравоохранения все большее количество услуг оказывают на платной основе, а цены на эти услуги постоянно растут.





Аналогичная ситуация складывается в образовании, которое все больше переводится на коммерческую основу. Как результат, больше половины студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений, которые поступят в текущем году, будут учиться платно.Можно было бы и дальше продолжать. Но я думаю, что подавляющая часть населения сама может оценить свое положение.









В чем причина? Не надо искать потусторонние причины. Есть непреложная истина. Не решена общая проблема, в решении частных всегда будешь на неё наталкиваться. А общая проблема – управление, руководство, власть, ее политика. Национальное собрание – законодательная часть власти.При таких выборах и в составе, который определяется свыше, оно представляет собрание статистов– и в таком виде выглядит бесполезной, а значит вредной длятрудового народа.За все время деятельности, а это уже будет седьмой созыв Палаты представителей Национального собрания, конституционные права и свободы граждан сведены к минимуму, а поправки в Трудовой кодекс, принятые уходящей Палатой, поставил «крест» на правах трудящихся.









В сложившейся системе власти депутаты не ответственны перед избирателями своих округов, ибо не от волеизъявления избирателей зависит их судьба, а от воли начальника, администрации, Президента. Поэтому депутаты работают не для народа, для избирателей, а, наоборот, избиратель используется депутатом как ширма, как ступень для восхождения.Нынешняя власть не советуется с народом, не спрашивает мнение людей, что могли бы делать настоящие депутаты, а через бутафорский парламент навязывает свою волю народу, заставляет всех жить в страхе и повиновении.Время требует перемен. В Палату представителей должны прийти люди, которые без страха, учитывая мнение своих избирателей, будут отметать любые попытки ущемления конституционных прав граждан.









Смогут вернуть права и свободы работникам, исключить массовое применение краткосрочных контрактов, вернуть льготы пенсионерам, ликвидаторам, учащимся, ратифицировать Конвенции МОТ, принять законы о заработной плате, об экономической политике и её эффективности, о страховании по безработице и другие, которые бы положили начало нормального развития народного хозяйства и выхода из стагнации.Источник власти –народ. Но надо быть им. От избирателя зависит, какой будет парламент. Голосуйте за тех, кто сможет отстаивать ваши интересы и права. Такие товарищи есть в партии «Справедливый мир»., в других политических партиях.Я, председатель Свободного профсоюза металлистов, призываю работников вступать и создавать независимые профсоюзные организации. Именно принципиальная политика профсоюзного движения создает условия роста уровня жизни в развитых странах. И так должно быть у нас».