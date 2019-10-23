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Выходец из Беларуси может стать ключевой фигурой в импичменте Трампа

Сегодня американский суд выдвинет новые обвинения участникам "Украинагейта" - так окрестили расследование незаконного финансирования и вмешательства в американские выборы.

Выходец из Беларуси может стать ключевой фигурой в импичменте Трампа
Фото из личного архива Игоря Фрумана
Среди фигурантов дела - уроженец Калинковичей Игорь Фруман. Он иммигрировал в США еще в 1980-е и занялся там бизнесом и политикой.

Именно Фруман помогал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в делах, связанных с Украиной, сообщает WSJ со ссылкой на судебные документы. Бизнесмен предлагал республиканцам компромат на Джо Байдена и его сына Хантера, ссылаясь на свои связи в высших эшелонах украинской власти.

Фрумана также обвиняют в незаконном финансировании ряда избирательных кампаний в США. Общая сумма пожертвований, фигурирующая в расследовании, - более полумиллиона долларов.

Игорю Фруману, если он будет признан виновным, грозит 20 лет тюрьмы. А его показания в суде могут сыграть важную роль в возможном импичменте Трампа.


Флоридский бизнесмен Игорь Фруман - один из спонсоров президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Намеревался он это делать и в году 2020-м. По крайней мере, после одной из специальных встреч президента США с потенциальными донорами выборов 2020 года он рассказал порталу ForumDaily: 
«На выборах-2016 я делал пожертвования в фонд избирательной кампании Трампа, и сейчас, через год после занятия президентского кресла, Трамп посчитал правильным вновь пригласить нас и обратиться к своим сторонникам».

Игорь Фруман много лет поддерживал Республиканскую партию.

«На сегодняшний день президент Трамп – это человек, собравший лучшие идеи для развития страны и урегулирования международных конфликтов. Встреча в Мар-а-Лаго была началом его кампэйна на выборах 2020 года. Дональд Трамп четко сказал нам, что идет на второй срок и намерен его выиграть. А перед этим он поставил целью победу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2018 года», — сообщил Фруман.
Олег Снов, "Белорусский партизан"
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