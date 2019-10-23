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Беларусь отреагирует на размещение танков в Литве - готовят план мероприятий

Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности Станислав Засю и министру обороны Андрею Равкову разработать план мероприятий по реагированию на размещение в Литве, недалеко от границы с Беларусью, бронетанковой техники и вооруженных сил США, сообщает БелТА.

Зась подчеркнул, что Беларусь не может оставаться просто наблюдателем в этой ситуации. «В любой стране прорабатываются ответные меры», – сказал он. По словам госсекретаря Совбеза, предложения будут представлены президенту в начале следующей недели.

Зась отметил, что эти действия происходят на фоне роста напряженности в мире и в регионе. «Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение», – сказал он.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что американские танковые подразделения разместятся на полигоне Пабраде в 15 километрах от беларусской границы, и заявил, что на территории Литвы до сих пор не было американских войск.


Стоит отметить, что Литва уже принимала американские войска на своей территории в рамках операции «Атлантическая решимость». Она была инициирована странами НАТО в ответ на российскую оккупацию Крыма весной 2014 года. В рамках операции США размещают свои войска в странах Балтии и Польше по ротационному принципу.

Техника США уже начала прибывать в Литву. Всего планируется разместить в Литве 500 военнослужащих и танковый батальон с 30 танками «Абрамс», 24 БМП «Брэдли», 70 транспортными средствами. Американские военные останутся в Литве до весны 2020 года.

Фото: Lietuvos kariuomenė
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