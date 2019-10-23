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95-летний экс-президент США Картер третий раз за последние месяцы попал в больницу

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год



39-й президент США  Джимми Картер третий раз за последние месяцы попал в больницу после того, как упал у себя дома в штате Джорджия и переломал кости таза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря бывшего президента Дианы Конджилео.

По ее словам, 95-летний политик упал накануне вечером и получил "незначительный" перелом.

Конджилео отметила, что бывший президент находится в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности выздороветь дома.

За последние месяцы Картер падает уже в третий раз. Первый подобный инцидент произошел весной  – политику заменили тазобедренный сустав. Второй раз экс-президент упал в октябре, тогда ему наложили 14 швов.


Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Он старейший из здравствующих ныне бывших американских лидеров в истории своей страны. Он и его 92-летняя жена Розалинн недавно стали самой долголетней президентской супружеской парой, с более чем 73-летним браком, обойдя Джорджа и Барбару Бушей.

Отметим, что во время его президентства резко ухудшились советско-американские отношения. Конгрессом не был ратифицирован  договор ОСВ-2 , США бойкотировали летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, Картер принял в Белом доме советского диссидента Владимира Буковского.

После окончания в 1981 году президентского срока Картер занимался правозащитной и благотворительной деятельностью. 
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