







39-й президент США Джимми Картер третий раз за последние месяцы попал в больницу после того, как упал у себя дома в штате Джорджия и переломал кости таза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря бывшего президента Дианы Конджилео.





По ее словам, 95-летний политик упал накануне вечером и получил "незначительный" перелом.





Конджилео отметила, что бывший президент находится в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности выздороветь дома.





За последние месяцы Картер падает уже в третий раз. Первый подобный инцидент произошел весной – политику заменили тазобедренный сустав. Второй раз экс-президент упал в октябре, тогда ему наложили 14 швов.









Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Он старейший из здравствующих ныне бывших американских лидеров в истории своей страны. Он и его 92-летняя жена Розалинн недавно стали самой долголетней президентской супружеской парой, с более чем 73-летним браком, обойдя Джорджа и Барбару Бушей.





Отметим, что во время его президентства резко ухудшились советско-американские отношения. Конгрессом не был ратифицирован договор ОСВ-2 , США бойкотировали летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, Картер принял в Белом доме советского диссидента Владимира Буковского.





После окончания в 1981 году президентского срока Картер занимался правозащитной и благотворительной деятельностью.