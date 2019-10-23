Договорились. Турция объявила о завершении военной операции в Сирии

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В Министерстве обороны Турции заявили, что представители курдских сил покинули зону безопасности.





В Минобороны Турции отметили, что в связи с этим нет необходимости начинать новую военную операцию в Сирии, что фактически означает завершение наступления, сообщает Reuters.









Решение об окончании операции было объявлено после заключения соглашения между Турцией и Россией по размещению своих сил на границе с Сирией.





Командующий Сирийских демократических сил Мазлум Абди уведомил США, что они выполнили все свои обязательства и вывели своих бойцов из контролируемой Турцией зоны безопасности.





9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.





После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курдские формирования не покинут зону безопасности.



