Волна предупреждений кандидатам "Европейской Беларуси"

Кандидат в депутаты по Минскому-Пушкинскому округу №103 Павел Юхневич пишет, что 23 октября состоится заседание избирательной комиссии по факту нарушения им правил ведения агитации.





Звоню в окружной избирком:





- Где удостоверения для моих доверенных лиц?





- Уже есть, можете приходить забирать. Да, кстати, завтра заседание комиссии по факту нарушения вами правил ведения агитации.





- Вот спасибо, если б сам не позвонил, не узнал бы даже!









Сообщается также, что уже вынесено предупреждение Артему Черняку за то, что у него на пикета стояла палатка, купленная не за средства избирательного фонда.





"Скорее всего, предупреждение ждет и Оксану Юшкевич — ей об этом сообщили еще вчера. Сегодня не вышло записанное ранее ее обращение к избирателям", — сообщает "Европейская Беларусь".





Известно также, что члены избиркомов 21 октября требовали от кандидатов "Европейской Беларуси" убрать со стендов слово «Баста!». В телеграм-канале "Европейской Беларуси" сообщается, что избирательная комиссия Минского-Уручского округа №109 вынесла предупреждение Ольге Николайчик. Главной претензией к Ольге Николайчик были слова «баста» и «колхозная диктатура», которые звучали на пикете и были написаны на плакатах. Активистка рассказала, как прошло заседание комиссии:









"Вчера на мой пикет подошел председатель избиркома Андрей Басак и потребовал прекратить предвыборную агитацию. Я попросила назвать причину. Он начал кричать, что нельзя использовать слово «баста», нельзя требовать смены власти. Потом заявил, что использование словосочетания «колхозная диктатура» недопустимо. За меня вступились прохожие, которые просто заставили его уйти.





Сегодня меня вызвали на заседание комиссии, где обвинили в «разжигании социальной розни» и «оскорблении жителей агрогородков». Я ответила, что на самом деле их оскорбляет только один человек, который лишил их нормальных зарплат и загнал в рабство. Это Лукашенко. После этого председатель комиссии стал кричать, что я и Лукашенко оскорбила в своих агитационных материалах. Закончился этот балаган вынесением предупреждения".