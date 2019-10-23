Фальстарт: администрация президента не подтверждает отправку Шуневича послом в Казахстан
Милиция провожает Игоря Шуневича в Казахстан. В ближайшее время он будет назначен белорусским послом в этой стране. Такая информация появилась в телеграм-канале "Папаратор".
Игорь Шуневич, фото: TUT.by
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз не подтвердил, но и не опроверг эту информацию:
"Кто же вам расскажет о кадровых назначениях? Вы же знаете, кто у нас назначает послов!"
В пресс-службе Александра Лукашенко отъезд Шуневича в Казахстан Еврорадио не подтвердили: "Такого назначения не было".
Игорь Шуневич руководил Министерством внутренних дел с мая 2012 года по июнь 2019-го. За это время он сумел отметиться целым рядом громких и спорных высказываний и действий. Самыми известными стали любовь Игоря Шуневича к форме НКВД, которую он надевал на праздники, борьба с радужным флагом, который ежегодно вывешивает посольство Великобритании, и идея видеоролика, в котором подросток на камеру извинялся за то, что дал оплеуху памятнику городового.
09:15 23/10/2019
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