Игорь Шуневич, фото: TUT.by





Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз не подтвердил, но и не опроверг эту информацию:





"Кто же вам расскажет о кадровых назначениях? Вы же знаете, кто у нас назначает послов!"









В пресс-службе Александра Лукашенко отъезд Шуневича в Казахстан Еврорадио не подтвердили: "Такого назначения не было".





Игорь Шуневич руководил Министерством внутренних дел с мая 2012 года по июнь 2019-го. За это время он сумел отметиться целым рядом громких и спорных высказываний и действий. Самыми известными стали любовь Игоря Шуневича к форме НКВД, которую он надевал на праздники, борьба с радужным флагом, который ежегодно вывешивает посольство Великобритании, и идея видеоролика, в котором подросток на камеру извинялся за то, что дал оплеуху памятнику городового.



