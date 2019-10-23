Какие интересы у Беларуси на Кубе. Чем нам дорог Остров свободы

По мнению аналитика-международника Андрея Федорова, единственное, что может быть интересно нашей стране на Кубе, — «непобедимый дух Острова свободы». Сложно сказать, что собой представляет президент Кубы, который пришел на Смену Раулю Кастро.





— Это, скорее всего, зиц-президент, а реально там рулит Рауль, — полагает политолог.





«Курочка по зернышку клюет»

Что касается желаний официального Минска, то они, не исключает собеседник, касаются возможностей продать в эту страну больше МАЗов, тракторов, иных товаров.





— В политическом плане мы и так имеем от Кубы полную поддержку в ООН, в Движении неприсоединения. Так что Беларусь ожидает выгодных экономических сделок, но насколько это реально, предсказать сложно. Куба очень далека от нас, — отмечает эксперт.





Официальный белорусский лидер неоднократно заявлял о важности сотрудничества со странами «дальней дуги», к которой наши власти относят и Кубу.





— Дуга дуге рознь. Есть в «дальней дуге» богатейшие Объединенные Арабские Эмираты, и с ними интерес гораздо больше. Входит туда и Куба. Из моральных соображений надо и с ней поддерживать отношения, — считает аналитик.





На январь 2019 года положительное сальдо в торговле Беларуси с Кубой составляло 5 миллионов 499 тысяч 600 долларов США. Даже при таком минимуме белорусские власти, говорит Андрей Федоров, не упускают и минимальной возможности сотрудничества с зарубежными партнерами:





— Курочка по зернышку клюет, если торговый баланс хоть в какой-то степени положительный.

Чем торговать с Кубой — это вопрос

Экономист Сергей Чалый, в свою очередь, убежден, что сотрудничество с такими станами «дальней дуги», как Куба, является лишь имитацией бурной деятельности белорусских властей.





— Там у нас особого интереса нет и быть не может. У Кубы идет постепенная нормализация отношений с США, по крайней мере, была такая попытка, и все ждут, когда же там закончится коммунистическое правление. Тогда туда вернутся нормальные компании и все будет нормально, — считает собеседник.









Беларусь же, добавляет он, по привычке будет пытаться продать на Кубу свою технику, грузовики и тракторы, «что-то еще с трудом можно себе представить».





— Одно время мы закупали на Кубе сахарный тростник, но сейчас сахара стало так много, что его девать некуда, да и цены нужно держать. Так что чем мы сейчас можем торговать, это вопрос, — заключил Сергей Чалый.



