Лавров заявил о прекращении турецкой операции в Сирии после переговоров Путина и Эрдогана
Турецкая операция «Источник мира» в Сирии прекращается. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости».
По его словам, теперь все будет зависеть от отвода курдских сил.
Лавров отметил, что достигнутые на переговорах президентов договоренности обеспечивают прекращение кровопролития, «прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире, и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу», — цитирует министра Интерфакс.
По мнению российской стороны, «решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля законного правительства Сирии над всей протяженностью границы».
С 23 октября в зону, где проводилась турецкая операция, введут российскую военную полицию и сирийских военных, пишет ТАСС. Лавров добавил, что они будут обеспечивать согласованный с Турцией отвод курдских сил на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен быть осуществлен в течение 150 часов, начиная с полудня 23 октября.
Переговоры Путина и Эрдогана длились больше пяти часов. По словам российского президента, встреча позволила выйти на судьбоносные решения по Сирии.
Напомним, Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии 9 октября. Операция была направлена против курдских сил на северо-востоке Сирии, которых Турция считает террористами. Эрдоган заявлял, что цель — сохранить целостность Сирии, а также создать условия для возвращения беженцев домой. США, которые поддерживали курдов, с началом турецкой операции начали вывод своих войск из Сирии, а позже ввели санкции против Анкары.
17 октября США и Турция договорились о приостановке операции на 120 часов для установления зоны безопасности.
Источник: TUT.BY
21:56 22/10/2019
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