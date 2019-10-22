По его словам, теперь все будет зависеть от отвода курдских сил.





Лавров отметил, что достигнутые на переговорах президентов договоренности обеспечивают прекращение кровопролития, «прекращение операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире, и, что очень важно, выход сирийских пограничников на границу», — цитирует министра Интерфакс.





По мнению российской стороны, «решение проблемы, связанной с курдами и их чаяниями, невозможно без восстановления контроля законного правительства Сирии над всей протяженностью границы».





С 23 октября в зону, где проводилась турецкая операция, введут российскую военную полицию и сирийских военных, пишет ТАСС. Лавров добавил, что они будут обеспечивать согласованный с Турцией отвод курдских сил на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен быть осуществлен в течение 150 часов, начиная с полудня 23 октября.









Переговоры Путина и Эрдогана длились больше пяти часов. По словам российского президента, встреча позволила выйти на судьбоносные решения по Сирии.





Напомним, Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии 9 октября. Операция была направлена против курдских сил на северо-востоке Сирии, которых Турция считает террористами. Эрдоган заявлял, что цель — сохранить целостность Сирии, а также создать условия для возвращения беженцев домой. США, которые поддерживали курдов, с началом турецкой операции начали вывод своих войск из Сирии, а позже ввели санкции против Анкары.





17 октября США и Турция договорились о приостановке операции на 120 часов для установления зоны безопасности.