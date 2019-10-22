Выступление кандидата от ОГП Владимира Непомнящих не пустили в телеэфир
В Гомеле в эфир не пустили телевыступление кандидата в депутаты Владимира Непомнящих.
Об этом сообщает пресс-служба Объединённой гражданской партии, членом которой является кандидат, передает "Еврорадио".
Непомнящих баллотируется по Гомельскому-Центральному избирательному округу №33.
По некоторым сведениям, властям могло не понравиться, что в своём выступлении он говорил о "рождённом в коньках".
21:38 22/10/2019
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