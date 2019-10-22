Об этом сообщает пресс-служба Объединённой гражданской партии, членом которой является кандидат, передает "Еврорадио"









Непомнящих баллотируется по Гомельскому-Центральному избирательному округу №33.





По некоторым сведениям, властям могло не понравиться, что в своём выступлении он говорил о "рождённом в коньках".