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Выступление кандидата от ОГП Владимира Непомнящих не пустили в телеэфир

В Гомеле в эфир не пустили телевыступление кандидата в депутаты Владимира Непомнящих.

Об этом сообщает пресс-служба Объединённой гражданской партии, членом которой является кандидат, передает "Еврорадио".


Непомнящих баллотируется по Гомельскому-Центральному избирательному округу №33.

По некоторым сведениям, властям могло не понравиться, что в своём выступлении он говорил о "рождённом в коньках".
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