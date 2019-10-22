Полный его текст приводит сайт krynica.info





Этой весной стало известно, что Северинца исключили из состава ПЕН-центра. Руководство организации заявляет, что он не платил членские взносы. Сам Северинец (который является сопредседателем оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия") тогда объяснял, что перестал платить взносы, так как в ПЕНе проводятся "мероприятия, связанные с пропагандой гомосексуального образа жизни".





В нынешнем письме Северинец заявляет, что в руководстве ПЕН-центра собралось левацкая группа, которая преследует христиан: "В ПЕНе отабарилось около двадцати человек "левых" — агрессивное крикливое меньшинство. Их идеология — культурный марксизм и пропаганда ЛГБТ. Бога нет. Всё дозволено. Бытие определяет сознание. Во всем виновата "среда", полная религиозных и национальных предрассудков. Даёшь равенство — прежде всего равенство извращений с нормой. Ранее врагами объявлялись "буржуи", сейчас — христиане".





Он подчёркивает, что Рада ПЕН-центра не приняла в ряды организации восемь из девяти христианских литераторов, которые подавали заявления. Основную вину он возлагает на Павла Антипова: "Особенно мрачная роль здесь у Антипова. Именно этот мало кому известный прозаик, что пишет по-русски, манипулирует Радой в делах кадров, проектов, событий, премий и решает судьбы белорусской литературы".









По словам Северинца, поддерживая ЛГБТ, ПЕН-центр подыгрывает российской пропаганде и отталкивает верующих в сторону Москвы.





Он призывает: "На Съезде приличном белорусским поэтам, писателям и публицистам, которых в ПЕНе большинство, нужно удалить из Рады группировку марксистских "комиссаров". Также Северинец предлагает принять в ряды ПЕН-центра восемь писателей-христиан, поддержать "Ночь расстрелянных поэтов", куропатскую стражу и шествие на Дзяды.