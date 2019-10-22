Украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы в "ДНР"

О приговоре сообщило расположенное на контролируемой сепаратистами территории Донецкое агентство новостей. Согласно сообщению агентства, приговор был вынесен ещё в августе высшим судом сепаратистов и вступил в законную силу.





Журналист обвинён в шпионаже, экстремизме и призывах к нарушению территориальной целостности этой так называемой республики.





Асеев – внештатный автор Украинской службы Радио Свобода. 30-летний журналист был одним из немногих репортёров в Донецке, продолжающим работать в городе после его перехода под контроль сепаратистов. Он был захвачен ими весной 2017 года.





Освобождения Асеева требуют международные организации и представители ведущих мировых медиа. В октябре Джейми Флай призывал освободить журналиста на пресс-конференции в Киеве.