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Лукашенко пообщается с президентом Кубы

Александр Лукашенко и президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес встретятся в Минске 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.


На прошлой неделе МИД Кубы анонсировал, что недавно избранный лидер страны отправляется в европейское турне, в рамках которого посетит Ирландию, Россию, Азербайджан и Беларусь. 

Позже сообщалось о его визите в Минск 23 октября. 

В этот день состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. 

Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.

Кроме того, в рамках визита представителей Кубы будут подписаны международные документы, направленные на расширение сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
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