Лукашенко пообщается с президентом Кубы





На прошлой неделе МИД Кубы анонсировал, что недавно избранный лидер страны отправляется в европейское турне, в рамках которого посетит Ирландию, Россию, Азербайджан и Беларусь.





Позже сообщалось о его визите в Минск 23 октября.





В этот день состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества.





Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.





Кроме того, в рамках визита представителей Кубы будут подписаны международные документы, направленные на расширение сотрудничества между двумя странами в различных сферах.