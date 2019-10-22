Назарбаеву по-прежнему хочется все контролировать - нынешнему президенту пришлось "поделиться" с ним полномочиями
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предоставил своим указом предшественнику Нурсултану Назарбаеву более широкие полномочия, касающиеся кадровых вопросов.
Документ подписан 9 октября, но появился в открытом доступе 21 октября. Пресс-секретарь президента назвал указ «дежурным», передает azattyq.org
В соответствии с указом, опубликованным 21 октября на сайте нормативных актов, президент Казахстана должен обсуждать и согласовывать назначения на ключевые государственные должности с Советом безопасности, пожизненным правом возглавлять который обладает экс-президент Назарбаев.
Среди этих должностей — глава комитета национальной безопасности, руководитель службы внешней разведки, генеральный прокурор, председатель Национального банка, акимы областей и городов республиканского значения, министры.
Президенту нужно будет согласовывать с Совбезом даже назначения главы собственной администрации и руководителя службы своей охраны.
Ряд казахстанских новостных сайтов 21 октября опубликовали сообщения об этом указе, однако некоторое время спустя новости были удалены. Текст указа не размещен на сайте Акорды. Не удалось его найти и на страницах официальной газеты «Казахстанская правда».
Депутаты мажилиса, которых Азаттык попросил прокомментировать указ, сказали, что не видят ничего особенного в содержании документа. Они выступили в поддержку решения, предписывающего действующему президенту согласовывать назначения с бывшим президентом, за которым законодательно закреплен титул «елбасы» («лидер нации»).
Трое депутатов — Геннадий Шиповских, Бакытгуль Хаменова и Бахытбек Смагул — вспомнили казахскую пословицу «Если шуба скроена по общему совету, то она будет впору». Члены мажилиса не затронули в своих комментариях вопрос о том, соответствует ли указ Конституции.
Журналист и активист Рысбек Сарсенбай считает подписанные Токаевым изменения в указе «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти» «ограничением полномочий» президента.
— Это показывает, что слова бывшего президента Нурсултана Назарбаева об отсутствии двоевластия являются неправдой, — говорит Сарсенбай.
Он полагает, что указ демонстрирует, с одной стороны, нежелание Нурсултана Назарбаева уходить из власти, а с другой — недоверие Назарбаева к своему ставленнику Касым-Жомарту Токаеву.
— Токаев заявил о желании проводить изменения и приступил к ним. Возможно, это не понравилось Назарбаеву, — комментирует Рысбек Сарсенбай.
Вечером в понедельник пресс-секретарь президента Берик Курмангали назвал указ «дежурным». Он пояснил, что документ продиктован положением закона «О Совете безопасности», принятого в прошлом году, еще до сложения Назарбаевым полномочий.
«Законом предусматривается усиление полномочий этого коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится Первый Президент, Елбасы Н. Назарбаев. Действующий порядок согласования назначения ключевых фигур государства на практике не препятствует Президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам», — написал Курмангали в Facebook’е (орфография и стилистика сохранены. — Ред.).
66-летний Токаев, бывший спикер верхней палаты парламента стал президентом Казахстана 20 марта — в день, когда правивший страной почти 30 лет Назарбаев сложил с себя полномочия. Через три недели после вступления в должность Токаев назначил досрочные президентские выборы. Кандидатуру Токаева на этих выборах выдвинула партия «Нур Отан», возглавляемая Назарбаевым.
Центризбирком объявил Токаева победителем выборов 9 июня (по официальным данным, он набрал более 70 процентов голосов), которые, по оценке западных наблюдателей, были омрачены многочисленными нарушениями, ставящими под сомнение честность подсчета, и массовыми задержаниями участников антиправительственных протестов.
После выборов в стране заговорили об установлении двоевластия и даже о разногласиях между Акордой, резиденцией президента, и «библиотекой» (офис Назарбаева расположен в Библиотеке первого президента).
Однако Назарбаев в интервью республиканскому телеканалу в октябре заявил, что двоевластия в стране нет, а слухи об этом запускают люди, «которые не хотят стабильности», «беглые воры и предатели родины». Назарбаев не назвал имена этих «предателей».
Токаев в этом месяце выступил с публичной критикой проекта в Нур-Султане, который запускался при его предшественнике с привлечением инвестиций из Китая. Президент назвал проект легкорельсового транспорта LRT спорным, заявив, что «не понимает», как его вообще «можно было пустить в дело».
Токаев призвал провести расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников, инициировавших строительство, которое сейчас заморожено на фоне скандала о предполагаемых хищениях. Агентство Reuters усмотрело за этим заявлением Токаева возможный выпад против бывших и нынешних членов окружения Назарбаева.
Токаев ранее говорил о необходимости политических реформ, пересмотра закона о мирных митингах; однако пока какие-либо законопроекты, предусматривающие либерализацию законодательства, в парламент не поступали.
12:08 22/10/2019
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