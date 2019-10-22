Документ подписан 9 октября, но появился в открытом доступе 21 октября. Пресс-секретарь президента назвал указ «дежурным», передает azattyq.org





В соответствии с указом, опубликованным 21 октября на сайте нормативных актов, президент Казахстана должен обсуждать и согласовывать назначения на ключевые государственные должности с Советом безопасности, пожизненным правом возглавлять который обладает экс-президент Назарбаев.





Среди этих должностей — глава комитета национальной безопасности, руководитель службы внешней разведки, генеральный прокурор, председатель Национального банка, акимы областей и городов республиканского значения, министры.





Президенту нужно будет согласовывать с Совбезом даже назначения главы собственной администрации и руководителя службы своей охраны.





Ряд казахстанских новостных сайтов 21 октября опубликовали сообщения об этом указе, однако некоторое время спустя новости были удалены. Текст указа не размещен на сайте Акорды. Не удалось его найти и на страницах официальной газеты «Казахстанская правда».





Депутаты мажилиса, которых Азаттык попросил прокомментировать указ, сказали, что не видят ничего особенного в содержании документа. Они выступили в поддержку решения, предписывающего действующему президенту согласовывать назначения с бывшим президентом, за которым законодательно закреплен титул «елбасы» («лидер нации»).





Трое депутатов — Геннадий Шиповских, Бакытгуль Хаменова и Бахытбек Смагул — вспомнили казахскую пословицу «Если шуба скроена по общему совету, то она будет впору». Члены мажилиса не затронули в своих комментариях вопрос о том, соответствует ли указ Конституции.



