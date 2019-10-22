Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко раздал награды своим охранникам

Лукашенко наградил государственными наградами сотрудников Службы безопасности президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу этой организации.


Как сообщает пресс-служба Лукашенко, вручение наград во Дворце независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности президента. Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.

"Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны (видимо, имеется ввиду СССР - прим. БП). Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси — профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом", — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что сегодня в распоряжении СБП есть самое современное оружие, а сотрудники службы способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно.

"Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа — ваша ежедневная работа. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок", — добавил Лукашенко.


Какие именно награды получили военнослужащие СБП, в сообщении не указывается. Но можно предположить, что они получили юбилейную медаль «25 лет Службе безопасности президента Республики Беларусь». Указ о создании медали Лукашенко подписал в июле этого года, отмечает tut.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru