



Оппозиционная Консервативная партия во главе с Эндрю Широм, побеждает или лидирует лишь в 118 округах.





Если такое соотношение сил сохранится, то либералы не наберут 170 мест, необходимых для твердого рабочего большинства. Трюдо придется сформировать правящую коалицию с одной из малых партий, вероятнее всего, с прогрессивной Новой демократической партией.





Как уже сообщалось, 47-летний премьер-министр Джастин Трюдо, в 2015 году набравший уверенное парламентское большинство, возглавил первое либеральное правительство за 10 лет.





За время пребывания в должности он приобрел репутацию заступника либеральных идей по всему миру благодаря своим инициативам в поддержку свободной торговли, разнообразия и природоохранной политики, а также активной роли на мировой арене.





Однако нужно было изменить мнение канадцев по поводу последних скандалов с участием Трюдо.





Недавно всплыли по меньшей мере три фотографии 1990-х и 2000-х годов, где Трюдо запечатлен с блэкфейсом – гримом, имитирующим темный цвет кожи, из-за чего премьера обвинили в расизме. Он несколько раз извинялся за случившееся.





Другой скандал разгорелся из-за того, что бывший генпрокурор Джоди Уильсон-Рейболд заявила, что Трюдо заставил ее закрыть уголовное расследование в отношении квебекской инженерной компании SNC-Lavalian.









Компании были предъявлены официальные обвинения в коррупции в связи с незаконными выплатами ливийским чиновникам, в том числе бывшему диктатору Муаммару Каддафи, в период с 2001 по 2011 гг.





Уилсон-Рейболд заявила, что подала в отставку из-за давления, но и после этого продолжала получать «завуалированные угрозы» со стороны представителя правительства.





Трюдо настаивает, что боролся за сохранение рабочих мест, однако оба скандала сыграли на руку Ширу.





В ходе субботней предвыборной акции Шир пообещал начать антикоррупционное расследование. Сторонники консерваторов скандировали: «В тюрьму его», а Шир предложил альтернативный слоган: «Не голосуйте за него».