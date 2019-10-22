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Facebook ликвидировал российскую сеть "троллей" и заявил о новом вмешательстве РФ в выборы

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что обладает информацией, о том, что Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других государствах в 2020 году. Об этом он рассказал в интервью NBC News


В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства.

"Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, – во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", – заявил Цукерберг, добавив, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты, чем в прошлом".

Накануне в Facebook объявили об удалении четырех сетей аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, нацеленных на распространение дезинформации. Три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна – российское.

"Они были нацелены на США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", – отмечается в сообщении Facebook.


Сеть аккаунтов российского происхождения включала 50 фейковых страниц в инстаграме и одну в фейсбуке. Там размещались сообщения о консерватизме и либерализме, экологии, выборах президента США 2020 года, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ.

Сотрудники Facebook нашли у этих аккаунтов связи с российским "Агентством интернет-исследований": на удаленных страницах публиковались в том числе мемы, аналоги которых раньше использовала "фабрика троллей".

Американская разведка и специальная комиссия Роберта Мюллера обвинила российское правительство во вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.
Источник: newsader.com
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