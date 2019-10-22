



В то же время, по словам главы Facebook, соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства.





"Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, – во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", – заявил Цукерберг, добавив, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты, чем в прошлом".





Накануне в Facebook объявили об удалении четырех сетей аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, нацеленных на распространение дезинформации. Три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна – российское.





"Они были нацелены на США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", – отмечается в сообщении Facebook.









Сеть аккаунтов российского происхождения включала 50 фейковых страниц в инстаграме и одну в фейсбуке. Там размещались сообщения о консерватизме и либерализме, экологии, выборах президента США 2020 года, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ.





Сотрудники Facebook нашли у этих аккаунтов связи с российским "Агентством интернет-исследований": на удаленных страницах публиковались в том числе мемы, аналоги которых раньше использовала "фабрика троллей".





Американская разведка и специальная комиссия Роберта Мюллера обвинила российское правительство во вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году.