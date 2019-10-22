Почему в Испании убирают диктатора Франко из мавзолея?





Споры вокруг места захоронения испанского диктатора Франсиско Франко не утихают уже несколько десятилетий, однако на этой неделе начинается финальная глава этой долгой саги.





Правительство Испании сообщило, что в четверг останки Франко будут эксгумированы и перемещены на кладбище в Мадриде.





Почему же власти пошли навстречу тем, кто требовал перезахоронить каудильо? И почему эта тема вызывает столь ожесточенные дебаты в испанском обществе?





В 100 словах





Франсиско Франко правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году. Он был похоронен в мавзолее мемориального комплекса Долина Павших в 60 км от Мадрида.









Со временем этот монумент стал излюбленным местом крайне правых, за что его невзлюбили многие испанцы.





Социалистическое правительство Испании планирует перенести останки диктатора к месту захоронения его супруги на кладбище в Мадриде.





Как ожидается, эксгумация продлится около трех часов. Чтобы избежать массовых протестов, останки, возможно, доставят на кладбище на вертолете.





Родные Франко и его крайне правые сторонники пытались заблокировать это решение, однако у них ничего не вышло.





В 500 словах





Франко победил в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов. Она началась после того, как он со своими сторонниками выступил против избранного левого правительства.





Он установил в стране диктатуру и объявил себя лидером государства - каудильо. Авторитарное правление Франко продлилось вплоть до его смерти в 1975 году, после чего Испания перешла к демократии.





Хотя страна уже более 40 лет идет по демократическому пути, наследие Франко все еще волнует испанцев. После смены политического режима произошел негласный "договор забвения", в соответствии с которым статуи Франко были снесены, а названные в его честь улицы - переименованы.





Но его забальзамированные останки до сих пор хранятся в огромном мавзолее в Долине Павших рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны, воевавших по разные стороны баррикад.





Многие испанцы считают, что Долина Павших посвящена победе националистических сил Франко над республиканцами в 1930-х годах. В пользу этого говорит и тот факт, что в строительстве монумента принимали участия политзаключенные, чей принудительный труд использовался во времена диктатуры Франко.





К тому же Долину Павших давно облюбовали крайне правые, которые собираются здесь в каждую годовщину смерти Франко, чтобы почтить его память.









Социалистическое правительство Испании, пришедшее к власти в июне прошлого года, обещало эксгумировать останки диктатора.





Власти хотят превратить Долину Павших в "место поминовения, скорби и почитания погибших в войне". Присутствие останков Франко в центре мемориала социалисты называют оскорблением демократии.





Многие потомки жертв диктатуры Франко поддерживают план перезахоронения каудильо, однако этот вопрос посеял серьезный раскол в общественном мнении.





В августе прошлого года правительство приняло декрет о перезахоронении останков Франко, несмотря на протесты его потомков и правых партий. Власти хотели найти более скромное место для останков диктатора, где его сторонники уже не смогут проводить массовые собрания.





Родственники Франко настаивали, что в таком случае его следует перезахоронить в семейном склепе в кафедральном соборе Альмудена в центре Мадрида.





Власти в ответ заявляли, что бывший диктатор не может быть похоронен там, где его могут публично прославлять.





Правительство также отклонило эту просьбу по соображениям безопасности. Позицию властей поддержали и в Ватикане.





В сентябре Верховный суд Испании единогласно одобрил решение об эксгумации останков Франко, отклонив жалобу его потомков.





Власти намеревались провести перезахоронение до внеочередных парламентских выборов 10 ноября и в итоге определили окончательную дату эксгумации - 25 октября. Останки диктатора будут захоронены на мадридском кладбище Эль-Пардо-Мингоррубио.





Как сообщает испанская газеты El Pais, на эксгумации будут присутствовать судебный медицинский эксперт, потомки Франко и министр юстиции страны Долорес Дельгадо.





Издание также подсчитало, что процесс демонтажа гранитной плиты на могиле каудильо обойдется казне примерно в три тысячи евро.