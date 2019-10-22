Минус один кандидат оппозиции: председатель витебской областного структуры партии БНФ снялся с выборов
Кандидат в депутаты по Городокскому избирательному округу №21 Константин Смоликов снялся с выборов, сообщает окружная комиссия.
Согласно сообщению, Смоликов сам отказался от участия в выборах, подав в комиссию соответствующее заявление. Пожробности пока неизвестны, но решение кажется не логичным, потому что именно сейчас представители оппозиции получили доступ к теле- и радиоэфиру для общения с избирателями.
Всего от Партии БНФ по различным округам зарегистрирован 31 кандидат. Меньше всего -- в Брестской области, только двое.
"Белорусский партизан"
10:29 22/10/2019
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