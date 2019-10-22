В США допустили вероятность войны с Турцией





"Мы предпочитаем мир войне", - уверял Помпео. "Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", - предостерег он. Госсекретарь отказался уточнить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность "нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки".





"Вы предположили, что мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.









Президент Дональд Трамп пригрозил ранее в понедельник Турции пошлинами и санкциями в случае "неприемлемого поведения" с ее стороны.

