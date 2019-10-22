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В США допустили вероятность войны с Турцией

США в случае необходимости готовы применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военной операцией на севере Сирии, однако Госдепартамент не раскрывает, какие шаги Анкары станут достаточным основанием для подобной реакции Вашингтона. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майкл Помпео.


"Мы предпочитаем мир войне", - уверял Помпео. "Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", - предостерег он. Госсекретарь отказался уточнить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность "нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки".

"Вы предположили, что мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.


Президент Дональд Трамп пригрозил ранее в понедельник Турции пошлинами и санкциями в случае "неприемлемого поведения" с ее стороны. 
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